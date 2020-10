Mercusys AC10 – kompaktowy router AC1200 z IPTV i Agile Config

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Należąca do TP-Link marka Mercusys poszerza swoje portfolio routerów WiFi 5 o model AC10. Nowy produkt Mercusys to uniwersalne urządzenie charakteryzujące się niewielkimi rozmiarami, wysoką wydajnością i zasięgiem połączeń bezprzewodowych przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Dzięki obsłudze IPTV i funkcji Agile Config router świetnie sprawdzi się jako klienckie urządzenie dostępowe w sieciach lokalnych operatów internetu. Mercusys AC10 pracuje w standardzie 802.11ac i oferuje łączną przepustowość do 1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 300 Mb/s w paśmie 2.4GHz oraz do 867 Mb/s w paśmie 5Ghz).







Użytkownicy mogą korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna czy przeglądarka internetowa poprzez połączenie w paśmie 2,4GHz, podczas gdy pasmo 5GHz w tym samym czasie może być wykorzystane do bardziej wrażliwych na opóźnienia zastosowań, np. rozgrywek online czy transmisji wideo w jakości HD.



Zasięg i stałą siłę sygnału w każdym zakamarku domu zapewniają cztery anteny zewnętrzne wspierane przez technologię kształtowania wiązki (Beamforming). Umożliwia ona zlokalizowanie łączących się z routerem urządzeń, a następnie zwiększenie siły sygnału nadawanego w ich kierunku, zapewniając najwyższą wydajność i stabilność połączeń. Dodatkowo, ich skuteczność zwiększona została poprzez zastosowanie technologii MU-MIMO, która wysyła pakiety danych do kilku urządzeń w tym samym czasie, optymalizując wydajność całej sieci. Do podłączenia urządzeń niewyposażonych w kartę sieciową WiFi służą dwa porty LAN o przepustowości 10/100 Mb/s.



Urządzenie może pracować w dwóch trybach: jako router lub jako punkt dostępowy. Ponadto umożliwia stworzenie aż dwóch sieci dla gości, po jednej na każde pasmo transmisji. Dzięki temu możemy udostępnić nasze WiFi odwiedzającym nas znajomym, jednocześnie chroniąc przed nieautoryzowanym dostępem wrażliwe dane w naszej sieci lokalnej. Rodzice z pewnością docenią także funkcję Kontroli Rodzicielskiej, dzięki której można zastosować blokadę dostępu do wybranych treści w Internecie. Z kolei funkcja Agile Config sprawia, że Mercusys AC10 to idealna propozycja dla operatorów Internetu. Urządzenie posiada możliwość zmiany domyślnej konfiguracji, dzięki czemu po zresetowaniu router zachowuje najważniejsze - z punktu widzenia operatora - ustawienia. Dzięki funkcjom IGMP Proxy/Snooping, Bridge oraz tagu VLAN pozwalającym przypisać usługę przesyłu strumieniowego do wybranych portów LAN, urządzenie świetnie sprawdzi się też przy obsłudze IPTV.



Mercusys AC10 jest już dostępny w sprzedaży i został objęty 2-letnią gwarancją producenta.





















Źródło: Info Prasowe / Mercusys