Mercusys Halo H80X – domowy system mesh z WiFi 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Produkty z serii Halo pracują w technologii Mercusys Mesh umożliwiającej utworzenie jednolitego systemu sieci bezprzewodowej i zapewnienie dostępu do silnego sygnału WiFi 6 w każdym zakamarku mieszkania lub dużego domu. System można rozbudować o kolejne urządzenia z serii Mercusys Halo jeśli pojawi się taka potrzeba. Urządzenia Halo H80X pozwalają na utworzenie sieci WiFi o tej samej nazwie z tym samym hasłem. Dzięki temu mamy nieprzerwany dostęp do szybkich i stabilnych połączeń WiFi także w czasie przemieszczania się po domu. Użytkownik nie musi martwić się o utratę zasięgu czy buforowanie danych. Wszystkie urządzenia klienckie (telefony, laptopy, tablety) automatycznie przełączają się między jednostkami systemu tak, aby zawsze korzystać z Halo oferującego najlepszy sygnał i parametry połączenia.







Mercusys Halo H80X zapewnia wysoką wydajność pozwalającą na swobodne i bezproblemowe korzystanie z Internetu, granie online czy też streaming multimediów w wysokiej jakości nawet przez wielu użytkowników w tym samym czasie. Standard WiFi 6 i szybkie połączenia o sumarycznych prędkościach do 3 Gb/s (do 2402Mb/s w paśmie 5Ghz i do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz) to najważniejsze zalety produktu.



Nowy system mesh Mercusys wyposażono w szereg przydatnych funkcji i technologii. Jedną z nich jest technologia MU-MIMO, która umożliwia jednoczesną komunikację z kilkoma urządzeniami klienckimi, co znacząco poprawia ogólną wydajności sieci. Z kolei technologia Beamforming wspiera zasięg i stabilność połączeń WiFi poprzez kierunkowanie wiązki sygnału w stronę podłączonych urządzeń. Dzięki modulacji 1024-QAM osiągane prędkości mogą być o 25% wyższe niż przy użyciu 256-QAM. Natomiast mechanizm kolorowania BSS sprawia, że Halo H80X oznacza ramki swojej sieci. To rozwiązanie pozwala urządzeniom ignorować transmisje z sąsiednich sieci, co zmniejsza zakłócenia. Technika OFDMA umożliwia transport wielu paczek do wielu urządzeń w tym samym czasie (w przeciwieństwie do WiFi 802.11ac, które umożliwia transport tylko jednej paczki na raz). Przyczynia się to do znaczącej poprawy zarówno wydajności pobierania, jak i przesyłania. Funkcja Smart Connect z kolei łączy ze sobą pasma 2,4 GHz oraz 5 GHz poprzez wspólną nazwę SSID, zapewniając tym samym płynną transmisję danych. WiFi 6 wykorzystuje kanały o szerokości 160 MHz (dwukrotnie większej niż WiFi 5), oferując szybsze prędkości połączeń pomiędzy routerem a urządzeniami. Halo H80X stosuje 4 razy dłuższy symbol OFDM, dzięki czemu zapewnia większy zasięg sieci i prędkości szybsze aż o 11%. W każdą jednostkę Halo wbudowano trzy gigabitowe porty Ethernet, by mieć możliwość bez problemu podłączyć urządzenia niewyposażone w bezprzewodową kartę sieciową.



Halo H80X wyposażono także w rozbudowane funkcje ochrony rodzicielskiej, która pozwala na kontrolowanie przeglądanych przez dzieci treści oraz monitorowanie czasu spędzonego w sieci. Co ciekawe, jeśli na jednej z jednostek Halo wystąpi błąd, system automatycznie przekieruje dane do innego urządzenia, aby nie dopuścić do utraty sygnału i przerwy w dostępie do sieci. Konfiguracja i zarządzanie systemem Halo H80X nie sprawią żadnych problemów nawet mało zaawansowanym użytkownikom dzięki prostej i intuicyjnej aplikacji Mercusys.



Zestaw zawierający dwie jednostki Halo H80X kosztuje około 620 PLN, a cena kompletu trzech jednostek to około 880 PLN. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia marki Mercusys, również te objęte są trzyletnią gwarancją.























Źródło: Info Prasowe / Mercusys