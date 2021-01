Mercusys ME30 – budżetowy sposób na zasięg domowego WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys ME30 to tanie, proste i niezawodne urządzenie do rozszerzania zasięgu WiFi. Wzmacniacz pozwala w prosty sposób zwiększyć zasięg WiFi i dotrzeć do miejsc, w których nie był on dostępny, bądź był zbyt słaby do sprawnej transmisji danych. ME30, łącząc się z routerem, wzmacnia odbierany sygnał i doprowadza go do miejsc, w których korzystanie z sieci nie było dotychczas możliwe. Urządzenie znacznie redukuje zakłócenia sygnału, eliminując tzw. martwe strefy, tak aby można było korzystać ze stabilnej sieci w całym domu lub biurze. Wzmacniacz sieci pracuje w obecnie najpopularniejszym standardzie WiFi AC1200, umożliwiając transmisje danych o prędkościach do 867Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2.4 GHz.







Mercusys ME30 posiada także port Ethernet 10/100 Mb/s, dzięki któremu dostęp do sieci mogą uzyskać także urządzenia niewyposażone w kartę sieciową WiFi, takie jak na przykład telewizor, stacjonarny komputer, drukarka czy konsola do gier.



ME30 współpracuje z każdym routerem bezprzewodowym dostępnym na rynku, dostarczając sygnał nawet w trudno dostępne miejsca. Co istotne, urządzenie może pracować także jako punkt dostępowy WiFi.



Jego obsługa i konfiguracja są banalnie proste. Wystarczy wcisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie na wzmacniaczu ME30, aby w kilka sekund podłączyć urządzenie do sieci. Szukając najlepszej możliwej lokalizacji dla wzmacniacza można dowolnie zmieniać jego położenie, bez konieczności ponownej konfiguracji. Zadanie ułatwia inteligentny wskaźnik siły sygnału, który błyskawicznie znajdzie dla niego najlepsze miejsce.



Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją, zaś jego cena to około 100 PLN brutto.























Źródło: Info Prasowe / Mercusys