Mercusys ME70X i ME50G – dwa nowe wzmacniacze sygnału WiFi

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Mercusys wprowadza do sprzedaży w Polsce dwa nowe wzmacniacze sygnału WiFi – modele ME70X i ME50G. Urządzenia świetnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie sygnał z routera jest zbyt słaby do sprawnej transmisji danych - na przykład w dużym mieszkaniu czy domu jednorodzinnym. Wzmacniacze sygnału to urządzenia, które likwidują martwe strefy WiFi łącząc się do sieci rozgłaszanej przez router i rozsyłając odebrany sygnał do miejsc, w których nie był do tej pory dostępny lub był zbyt słaby do sprawnej transmisji danych. Nowe urządzenia od Mercusys gwarantują szybkie transfery danych umożliwiające sprawny streaming multimediów w wysokiej rozdzielczości czy rozgrywki online. Co ważne, obydwa urządzenia są kompatybilne ze wszystkimi routerami punktami dostępowymi WiFi dostępnymi na rynku. Mogą także pracować jako Access Pointy.







ME70X to najmocniejszy extender w ofercie Mercusys. Pracuje w standardzie WiFi 6 i oferuje prędkości do 1800 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 1201 Mb/s w paśmie 5Ghz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4 Ghz). Za jego zasięg odpowiadają dwie zewnętrzne, regulowane anteny o wysokim zysku wpierane przez technologię Beamforming, która ukierunkowuje sygnał WiFi w stronę urządzeń klienckich, zapewniając im w ten sposób lepszy zasięg i prędkości transmisji. Za bezpieczeństwo danych odpowiada najnowszy standard szyfrowania WPA3. Urządzenie wyposażono także w gigabitowy port Ethernet, dzięki czemu podłączymy do sieci urządzenia niewyposażone w kartę WiFi, np. konsole do gier, starsze telewizory smart czy komputery stacjonarne.



Mercusys ME50G pracuje w standardzie 802.11ac (WiFi 5) i oferuje użytkownikom prędkości dochodzące do 1900 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 1300 Mb/s w paśmie 5Ghz i do 600 Mb/s w paśmie 2.4Ghz). Urządzenie wspiera technologię MU-MIMO 3x3, dzięki czemu może wysyłać pakiety do trzech urządzeń jednocześnie, zwiększając tym samym ogólną wydajność sieci. Odpowiedni zasięg extendera gwarantują cztery zewnętrzne, regulowane anteny oraz technologia Beamforming. Również ten model wyposażono w gigabitowy port Ethernet oraz szyfrowanie WPA3.



Konfiguracja urządzeń jest niezwykle intuicyjna i można jej dokonać na trzy sposoby: poprzez mechanizm WPS, aplikację mobilną lub klasyczny interfejs przeglądarkowy. Korzystając z aplikacji MERCUSYS dostępnej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android użytkownik może także monitorować stan wzmacniacza, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać jego ustawienia.



Niewątpliwym atutem nowych range extenderów od Mercusys jest także ich cena – za ME50G zapłacimy jedynie około 200 PLN, a ME70X kosztuje około 310 PLN. Podobnie jak wszystkie inne urządzenia marki Mercusys, również te objęte są trzyletnią gwarancją.



























Źródło: Info Prasowe / Mercusys