Mercusys MR25BE - Standard Wi-Fi 7 w przystępnej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys uzupełnia swoją ofertę konsumenckich urządzeń sieciowych o router MR25BE – kolejne urządzenie z serii wspierające najnowszy standard Wi-Fi 7. MR25BE łączy zaawansowane technologie z przystępną ceną stanowiąc ciekawą propozycję dla wymagających użytkowników, którzy chcą wejść w świat Wi-Fi 7 bez nadwyrężania domowego budżetu. Router MR25BE reprezentuje nową linię sprzętu sieciowego zgodnego ze standardem Wi-Fi 7, oferującego możliwości, które jeszcze do niedawna zarezerwowane były dla dużo droższych urządzeń. Dwupasmowy router zapewnia optymalną wydajność sieci przy minimalnych zakłóceniach. Urządzenie oferuje imponujące prędkości do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, zapewniając do 3.6 Gb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji.







Obsługa kanałów o szerokości 160 MHz i modulacja 4K-QAM pozwalają wydobyć jeszcze więcej z dostępnego pasma, co przekłada się na płynne działanie sieci niezależnie od liczby aktywnych urządzeń. Taka wydajność sprawdza się podczas najbardziej wymagających zastosowań – od strumieniowego przesyłania treści w jakości 4K/8K po immersyjne gry AR/VR czy prowadzenie rozmów wideo bez opóźnień.



Kluczową technologią w routerze jest Multi-Link Operation (MLO), która umożliwia równoczesne wysyłanie i odbieranie danych na obydwóch pasmach Wi-Fi, znacząco zwiększając przepustowość i redukując opóźnienia. To rozwiązanie szczególnie docenią użytkownicy pracujący zdalnie, streamujący treści w wysokiej rozdzielczości czy grający online. Stabilny zasięg sieci w całym domu zapewniają cztery strategicznie rozmieszczone anteny dookólne wspierane przez technologię Beamforming, która kieruje sygnał bezpośrednio do podłączonych urządzeń. Dzięki temu MR25BE radzi sobie dobrze nawet w przestrzeniach o bardziej skomplikowanym układzie ścian. Na uwagę zasługuje również wsparcie dla EasyMesh – funkcji, która pozwala na stworzenie jednolitej sieci w całym domu z jedną nazwą i hasłem Wi-Fi, zapewniającą elastyczne, skalowalne i bezproblemowe połączenie. To rozwiązanie pozwala na płynne przemieszczanie się po domu bez utraty sygnału i konieczności ponownego łączenia się z siecią.



Za połączenia kablowe odpowiadają cztery gibabitowe porty Ethernet, w tym jeden port WAN i trzy porty LAN, umożliwiające szybkie połączenia przewodowe dla komputerów PC, konsol do gier i innych urządzeń multimedialnych. Nad bezpieczeństwem sieci czuwa najnowszy standard WPA3, chroniący przed próbami włamania i utratą danych. Całością można wygodnie zarządzać z poziomu intuicyjnej aplikacji Mercusys, która zarówno upraszcza konfigurację, jak i zapewnia pełną kontrolę nad siecią – od ustawień zabezpieczeń po kontrolę rodzicielską – wszystko z poziomu smartfona.



Mercusys MR25BE dostępny jest w sprzedaży w cenie około 250 PLN i został objęty trzyletnią gwarancją producenta.























źródło: Info Prasowe - TP-Link