Mercusys MR30G – nowy router WiFi AC1200 z MU-MIMO

Budżetowa marka Mercusys wprowadza do sprzedaży wydajny router w bardzo atrakcyjnej cenie – Mercusys MR30G. Urządzenie szczególnie polecane jest użytkownikom, którzy potrzebują niezawodnego, szybkiego routera w cenie, która nie zrujnuje domowego budżetu.

Router Mercusys MR30G gwarantuje znakomity stosunek jakości i możliwości do ceny oraz oferuje przydatne funkcje, których trudno szukać w podobnych, konkurencyjnych modelach, dostępnych na rynku. Zaletą urządzenia jest m.in. jego uniwersalność – MR30G może pracować także jako Access Point.



Mercusys MR30G pracuje w najpopularniejszym obecnie standardzie WiFi 5 AC1200, oferując użytkownikom do 1200 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach WiFi(do 867 Mb/s

w paśmie 5GHz oraz do 300Mb/s w paśmie 2,4GHz).



Urządzenie wyposażono w cztery anteny o wysokim zysku energetycznym(5dBi), które pozwalają na utworzenie silnej i niezawodnej sieci bezprzewodowej, dostępnej na powierzchni całego domu.Ich pracę wspiera Beamforming czyli technologia kształtowania wiązki, umożliwiająca zlokalizowanie urządzeń łączących się z routerem i zwiększenie siły sygnału nadawanego w ich kierunku, uzyskując dzięki temu wysoką wydajność i stabilność połączeń.



Skuteczność połączeń optymalizuje technologia MU-MIMO, dzięki której router jest w stanie komunikować się z kilkoma urządzeniami klienckimi jednocześnie. To znacznie poprawia ogólną wydajność oraz przepustowość sieci. MR30G wyposażono także w QoS, dzięki któremu można nadawać priorytety swoim urządzeniom i aplikacjom, zwiększając ich wydajność.

Router Mercusys MR30G wyposażony został w gigabitowy port WAN oraz dwa gigabitowe porty LAN, gwarantujące szybkie połączenia przewodowe. Wystarczy podłączyć do routera domowe urządzenie takie jak komputer, telewizor, czy konsola do gier, aby cieszyć się maksymalną wydajnością, wysoką stabilnością oraz prędkością połączenia.



Router pozwala na utworzenie dwóch dodatkowych sieci bezprzewodowych dla gości, po jednej na każde pasmo transmisji. Dzięki temu rozwiązaniu możemy swobodnie udostępnić nasze WiFi odwiedzającym nas znajomym lub rodzinie, jednocześnie chroniąc dane przechowywane w sieci lokalnej. Dzięki funkcji kontroli rodzicielskiej możliwe jest także zablokowanie treści niestosownych dla dzieci oraz wyznaczenie limitów dostępu do sieci.

Konfiguracja routera oraz dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb są niezwykle proste. Można tego dokonać przez przeglądarkę internetową.



Niezaprzeczalnym atutem MR30G jest jego cena. Zakup urządzenia to wydatek ok. 110 zł.



Wszystkie urządzenia marki Mercusys objęte są trzyletnią gwarancją producenta.







