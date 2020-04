Mercusys MU6H – dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Stworzona przez TP-Link budżetowa marka Mercusys poszerza swoje portfolio kart sieciowych o urządzenie w standardzie AC650, które gwarantuje prosty

i szybki sposób na bezprzewodowy dostęp do Internetu. Mercusys MU6H to dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa WiFi dużego zasięgu. Ten model to idealne rozwiązanie dla użytkowników, potrzebujących niedrogiego, ale niezawodnego połączenia WiFi. Dzięki interfejsowi USB znakomicie sprawdzi się w pracy zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i laptopach, pozwalając na modernizację komputera poprzez doposażenie go w szybki moduł WiFi w standardzie 802.11ac (WiFi 5).







Mercusys MU6H oferuje prędkości do 443 Mb/s w mniej zatłoczonym paśmie 5 GHz, dzięki czemu świetnie sprawdzi się podczas streamingu wideo Full HD czy innych multimediów w wysokiej jakości. Natomiast obsługa pasma 2.4Ghz o prędkościach do 200Mb/s zapewnia pełną kompatybilność karty również ze starszymi punktami dostępowymi WiFi, nie obsługującymi częstotliwości 5 GHz.



Karta sieciowa wyposażona jest w zaawansowaną konstrukcyjnie wielokierunkową antenę o zysku 5 dB, która zapewnia osiąganie wysokich prędkości, zasięgu i stabilności transmisji nawet na dużych odległościach. Świetnie radzi sobie z odbieraniem sygnału routera nawet na dużych odległościach dzięki bardzo precyzyjnej transmisji kierunkowej. Dzięki możliwości regulacji antena może być bezpiecznie i funkcjonalnie ustawiona w zależności od potrzeb i miejsca, w którym jest używana.



Intuicyjny interfejs oraz wbudowany sterownik sprawiają, że konfiguracja i instalacja karty Mercusys MU6H jest bardzo prosta i trwa zaledwie kilka minut. Żadne dodatkowe narzędzia nie są potrzebne - wystarczy podłączyć kartę do komputera i skonfigurować sieć, stosując się do poleceń na ekranie.



Karta sieciowa Mercusys MU6H jest kompatybilna z systemami Windows 10/8.1/8/7/XP.



Urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją, zaś jego cena to około 40 PLN.

















Źródło: Info Prasowe / TP-Link