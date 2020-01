Mercusys MW300D – tani router z modemem ADSL2+

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Stworzona przez TP-Link budżetowa marka Mercusys poszerza swoje portfolio o router z wbudowanym modemem ADSL2+. Urządzenie jest przeznaczone dla osób korzystających z dostępu do Internetu za pomocą łącza telefonicznego. Mercusys MW300D to router WiFi pracujący w standardzie 802.11n, oferujący użytkownikom prędkości transmisji w sieci bezprzewodowej do 300Mb/s . Taka specyfikacja pozwala na jednoczesny streaming wideo w jakości HD na wielu tabletach, laptopach, telefonach i innych urządzeniach jednocześnie. Do podłączenia urządzeń kablowych służą trzy porty LAN.







Dzięki obsłudze połączeń ADSL2+ oraz wbudowanemu portowi RJ11, router Mercusys MW300D można podłączyć bezpośrednio do kabla od operatora - do nawiązania połączenia z internetem nie jest wymagany dodatkowy modem. Urządzenie jest w pełni kompatybilne również ze starszymi standardami ADSL2/ADSL, przez co domownicy zyskują swobodę wyboru dostawcy usługi internetowej.



Za zasięg routera MW300D odpowiadają dwie zewnętrzne, dookólne anteny, które zapewniają dobry zasięg WiFi oraz wielokierunkowe nadawanie sygnału na powierzchni całego domu czy mieszkania.



Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA2-PSK. Dla maksymalnej wygody użytkowników Mercusys MW300D został wyposażony w przycisk WPS, który umożliwia łatwiejsze nawiązanie szyfrowanego połączenia. Dodatkowym atutem urządzenia zwiększającym bezpieczeństwo danych w sieci lokalnej jest możliwość stworzenia odrębnej sieci WiFi dla gości. Ponadto, dzięki intuicyjnemu interfejsowi konfiguracja routera trwa tylko kilka minut.



MW300D zostało stworzone dla osób, które korzystają z usług operatora telekomunikacyjnego i łączą się z siecią poprzez kabel telefoniczny. Urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją, zaś jego cena nie przekracza 80 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Mercusys