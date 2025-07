Mercusys – model MC210 do monitoringu domowego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mercusys wprowadza do oferty pierwszą kamerę smart – MC210 – przeznaczoną do kompleksowego monitoringu przestrzeni domowej. Kamera łączy wysoką jakość obrazu, szeroki zakres ruchu oraz inteligentne funkcje analizy zdarzeń, zwiększając poczucie bezpieczeństwa i komfort obsługi. Model MC210 rejestruje obraz w rozdzielczości 2K 3MP, co przekłada się na dużą szczegółowość nagrań, również w przypadku cyfrowego przybliżenia. Dzięki mechanizmowi obrotu w poziomie o 360° oraz pochylenia w pionie do 110°, kamera umożliwia pełne pokrycie monitorowanego obszaru, eliminując martwe strefy. Dodatkowo w przypadku wykrycia ruchu urządzenie automatycznie rozpoczyna śledzenie obiektu, nieustannie utrzymując go w centrum kadru, zapewniając jednocześnie skuteczniejsze monitorowanie zdarzeń i większą skuteczność nadzoru w czasie rzeczywistym.







Zastosowana technologia noktowizyjna pozwala na rejestrowanie wyraźnego obrazu również przy ograniczonym oświetleniu, ułatwiając nieprzerwaną kontrolę niezależnie od pory dnia. Zastosowanie technologii SI umożliwia kamerze rozpoznawanie osób, wykrywanie ruchu oraz reagowanie na określone dźwięki, w tym płacz dziecka czy szczekanie psa. Wszystkie zdarzenia są raportowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej.



Mercusys MC210 to niezawodne rozwiązanie dla użytkowników poszukujących wszechstronnej kamery do monitoringu domowego – sprawdzi się zarówno jako element systemu zabezpieczeń, urządzenie wspierające opiekę nad dzieckiem, jak i narzędzie do podglądu zwierząt domowych. Dzięki dwukierunkowej transmisji audio możliwa jest natychmiastowa komunikacja zarówno z osobami znajdującymi się w polu widzenia kamery, jak i użytkownikiem urządzenia. MC210 umożliwia także zdefiniowanie strefy prywatności – obszary wyłączone z nagrywania – co pozwala dostosować działanie kamery do indywidualnych potrzeb.



Użytkownicy mają elastyczność w wyborze sposobu przechowywania nagrań – lokalnie, na karcie microSD o pojemności do 512 GB, lub zapisane w chmurze w ramach subskrypcji Mercusys Camera Care. Dodatkowo dzięki kompatybilności z Asystentem Google i Amazon Alexa, kamera MC210 pozwala na wygodne sterowanie głosowe i integrację z systemem smart home, ułatwiając codzienne korzystanie z urządzenia.



Mercusys MC210 dostępny jest w sprzedaży w cenie około 90 PLN i został objęty dwuletnią gwarancją producenta.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link