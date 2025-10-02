Metalowy Infinix NOTE 50 Pro 4G dostępny w ofercie Plusa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

W sprzedaży w sieci Plus jest już dostępny nowy Infinix NOTE 50 Pro 4G z szybkim ładowaniem przewodowym 90 W i bezprzewodowym 30 W. Smartfona wykonano z zapewniającego wysoką wytrzymałość metalu ArmorAlloy, co pozwoliło obniżyć masę urządzenia o 10 proc. i poprawić odprowadzanie ciepła. Nie dość, że solidny, to smartfon jest wyposażony w duży, 6.78-calowy wyświetlacz AMOLED Full HD+ z częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz pojemną baterię 5200 mAh. Za działanie urządzenia odpowiada system operacyjny Android 15. Dysponuje głównym aparatem fotograficznym 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu, czujnikiem migotania i 3-krotnym zoomem oraz ultraszerokokątnym obiektywem 8 Mpx. Aparat do selfie ma rozdzielczość 32 Mpx.







Smartfon wykonano z zapewniającego wysoką wytrzymałość metalu ArmorAlloy, który został stworzony tak, by łączyć odporność i szlachetne wzornictwo stali damasceńskiej z lekkością aluminium lotniczego. Architektura ShockAbsorb skutecznie zabezpiecza telefon przed upadkami i wstrząsami. Specjalna konstrukcja rozprasza energię uderzenia, zwiększając jego odporność i zapewniając dodatkową warstwę ochrony.



Modele z najnowszej linii Infinix NOTE 50, w tym NOTE 50 Pro 4G, to także pierwsze urządzenia marki zintegrowane z One-Tap Infinix AI∞. Technologia ta daje dostęp do ponad tysiąca inteligentnych funkcji, m.in. intuicyjne narzędzia do kreatywnego tworzenia, a także zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia w czasie rzeczywistym.



Smartfon jest sprzedawany w zestawie z kompletem akcesoriów:

- przewodem USB-C do ładowania,

- magnetycznym etui na telefon,

- szkłem ochronnym na wyświetlacz,

- słuchawkami przewodowymi.



Infinix NOTE 50 Pro 4G jest dostępny w cenie od 1549 PLN u operatora sieci Plus, w autoryzowanym sklepie Infinix oraz największych sieciach handlowych.





















źródło: Info Prasowe - Infinix