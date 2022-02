Międzynarodowy hackathon Gaijin Jam rozpocznie się w marcu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gaijin Entertainment ogłasza, że w dniach 1 do 31 marca odbędzie się międzynarodowy konkurs Gaijin Jam #2 ‘daScript”. Zadaniem uczestników będzie stworzenie gry, wykorzystując daScript, który jest skutecznym językiem typu open source stworzonym przez Gaijin. Gaijin Jam to seria hackathonów, w trakcie których deweloperzy tworzą prototypy gier, pracując indywidualnie lub zespołowo, a najlepsze prace zdobywają nagrody pieniężne. Zwycięzcy wybierani są przez czołowych twórców gier, pracowników firmy Gaijin i innych uczestników wydarzenia. Ważną zasadą obowiązującą w trakcie Gaijin Jam #2 będzie możliwość wykorzystania wyłącznie daScript i dasbox (środowisko uruchomieniowe aplikacji daScript). Inne języki, silniki i frameworki będą zakazane.







Rejestracja prowadzona jest na oficjalnym Discordzie Gaijin Jam: https://discord.gg/WJrJX6wkv6.



Gaijin Jam #2 rozpocznie się 1 marca o 17:00 i wtedy ogłoszony zostanie również temat przewodni wydarzenia. Rejestracja jest już otwarta na serwerze Discord. Jest to również miejsce, gdzie można zadawać pytania dotyczące wydarzenia i szukać nowych członków zespołu. W ramach imprezy odbędą się też wykłady ekspertów z branży gier i streamy z ich tworzenia. Szczegóły ogłaszane będą za pośrednictwem Discorda i grupy na Facebooku. Wyniki jamu zostaną ogłoszone 15 kwietnia, a zwycięzcy zostaną wyłonieni w czterech kategoriach: Najlepsza Gra, Najlepszy Gameplay, Wybór Gaijin Entertainment i Wybór Społeczności. Całkowita pula nagród to 20 000 dolarów.



Oficjalną stronę daScript można znaleźć tutaj: https://dascript.org/.















Źródło: Info Prasowe / Galaktus