Microlab Przedstawia Serię słuchawek bezprzewodowych Wisepods

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wisepods 20, Wisepods 30 i Wisepods 50 zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników, od codziennego słuchania po intensywne treningi, nowe modele łączą w sobie zaawansowaną technologię, ergonomiczny design, świetną jakość dźwięku oraz atrakcyjną cenę. Microlab Wisepods 50 to kwintesencja bezprzewodowej wolności i najwyższej jakości dźwięku. Wyposażone w technologię Bluetooth 5.3, zapewniają stabilne i szybkie połączenie. Ich ergonomiczny kształt gwarantuje komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania, a intuicyjne sterowanie dotykowe ułatwia zarządzanie muzyką i połączeniami. Cena modelu to: 119 PLN.







Kluczowe cechy Wisepods 50:

• Bluetooth 5.3: dla stabilności i efektywności energetycznej.

• Długi czas pracy: Do 6 godzin słuchania na jednym ładowaniu słuchawek i do 30 godzin łącznie z etui ładującym.

• Wbudowany mikrofon: Krystalicznie czyste rozmowy bez użycia rąk.

• Duże przetworniki: 13 mm przetworniki zapewniające bogate brzmienie z głębokim basem i czystymi wysokimi tonami.

• Pojemna bateria etui: 600mAh dla wielokrotnego ładowania słuchawek w podróży.





Wisepods 30: Idealne Połączenie Funkcjonalności i Stylu

Microlab Wisepods 30 to słuchawki True Wireless stworzone dla osób ceniących sobie zarówno wysoką jakość dźwięku, jak i sportowy styl. Dzięki Bluetooth 5.3 oferują doskonałą łączność i niskie opóźnienia. Ich konstrukcja douszna zapewnia wygodne dopasowanie, idealne do aktywności fizycznej. Cena modelu to: 79 PLN.



Kluczowe cechy Wisepods 30:

• Bluetooth 5.3: Szybkie i stabilne połączenie z urządzeniami.

• Zbalansowane brzmienie: Czyste wokale, szczegółowe wysokie tony i przyjemny bas.

• Długotrwały komfort: Ergonomiczny design pozwala na długie godziny słuchania bez zmęczenia i dyskomfortu.

• Wbudowany mikrofon: Funkcja bezprzewodowych połączeń.

• Pojemna bateria etui: 300mAh dla około 16 godzin łącznego czasu słuchania.





Wisepods 20: Dostępność i Wydajność dla Każdego

Microlab Wisepods 20 to propozycja dla tych, którzy szukają wysokiej jakości dźwięku True Wireless w przystępnej cenie. Te słuchawki douszne oferują bezproblemową łączność dzięki Bluetooth 5.3 oraz aktywną redukcję szumów, co pozwala cieszyć się muzyką bez zakłóceń. Cena modelu to: 59 PLN



Kluczowe cechy Wisepods 20:

• Bluetooth 5.3: Stabilne połączenie na odległość do 10 metrów.

• Aktywna redukcja szumów: Izolacja od otoczenia dla lepszego doświadczenia słuchowego.

• Długi czas pracy: Do 6 godzin słuchania na słuchawkach i do 16 godzin łącznie z etui.

• Intuicyjne sterowanie dotykowe: Łatwe zarządzanie odtwarzaniem i połączeniami.

• Lekka i wygodna konstrukcja: Idealne do codziennego użytku i aktywności sportowych.

































źródło: Info Prasowe - Microlab