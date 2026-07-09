2026-07-09 13:29
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Microlab Przedstawia Serię słuchawek bezprzewodowych Wisepods

Obrazek Microlab Przedstawia Serię słuchawek bezprzewodowych Wisepods

Wisepods 20, Wisepods 30 i Wisepods 50 zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników, od codziennego słuchania po intensywne treningi, nowe modele łączą w sobie zaawansowaną technologię, ergonomiczny design, świetną jakość dźwięku oraz atrakcyjną cenę. Microlab Wisepods 50 to kwintesencja bezprzewodowej wolności i najwyższej jakości dźwięku. Wyposażone w technologię Bluetooth 5.3, zapewniają stabilne i szybkie połączenie. Ich ergonomiczny kształt gwarantuje komfort nawet podczas długotrwałego użytkowania, a intuicyjne sterowanie dotykowe ułatwia zarządzanie muzyką i połączeniami. Cena modelu to: 119 PLN.



Kluczowe cechy Wisepods 50:
• Bluetooth 5.3: dla stabilności i efektywności energetycznej.
• Długi czas pracy: Do 6 godzin słuchania na jednym ładowaniu słuchawek i do 30 godzin łącznie z etui ładującym.
• Wbudowany mikrofon: Krystalicznie czyste rozmowy bez użycia rąk.
• Duże przetworniki: 13 mm przetworniki zapewniające bogate brzmienie z głębokim basem i czystymi wysokimi tonami.
• Pojemna bateria etui: 600mAh dla wielokrotnego ładowania słuchawek w podróży.


Wisepods 30: Idealne Połączenie Funkcjonalności i Stylu
Microlab Wisepods 30 to słuchawki True Wireless stworzone dla osób ceniących sobie zarówno wysoką jakość dźwięku, jak i sportowy styl. Dzięki Bluetooth 5.3 oferują doskonałą łączność i niskie opóźnienia. Ich konstrukcja douszna zapewnia wygodne dopasowanie, idealne do aktywności fizycznej. Cena modelu to: 79 PLN.

Kluczowe cechy Wisepods 30:
• Bluetooth 5.3: Szybkie i stabilne połączenie z urządzeniami.
• Zbalansowane brzmienie: Czyste wokale, szczegółowe wysokie tony i przyjemny bas.
• Długotrwały komfort: Ergonomiczny design pozwala na długie godziny słuchania bez zmęczenia i dyskomfortu.
• Wbudowany mikrofon: Funkcja bezprzewodowych połączeń.
• Pojemna bateria etui: 300mAh dla około 16 godzin łącznego czasu słuchania.


Wisepods 20: Dostępność i Wydajność dla Każdego
Microlab Wisepods 20 to propozycja dla tych, którzy szukają wysokiej jakości dźwięku True Wireless w przystępnej cenie. Te słuchawki douszne oferują bezproblemową łączność dzięki Bluetooth 5.3 oraz aktywną redukcję szumów, co pozwala cieszyć się muzyką bez zakłóceń. Cena modelu to: 59 PLN

Kluczowe cechy Wisepods 20:
• Bluetooth 5.3: Stabilne połączenie na odległość do 10 metrów.
• Aktywna redukcja szumów: Izolacja od otoczenia dla lepszego doświadczenia słuchowego.
• Długi czas pracy: Do 6 godzin słuchania na słuchawkach i do 16 godzin łącznie z etui.
• Intuicyjne sterowanie dotykowe: Łatwe zarządzanie odtwarzaniem i połączeniami.
• Lekka i wygodna konstrukcja: Idealne do codziennego użytku i aktywności sportowych.




Microlab Przedstawia Serię słuchawek bezprzewodowych Wisepods

Microlab Przedstawia Serię słuchawek bezprzewodowych Wisepods

Microlab Przedstawia Serię słuchawek bezprzewodowych Wisepods

Microlab Przedstawia Serię słuchawek bezprzewodowych Wisepods

Microlab Przedstawia Serię słuchawek bezprzewodowych Wisepods

Microlab Przedstawia Serię słuchawek bezprzewodowych Wisepods

źródło: Info Prasowe - Microlab
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