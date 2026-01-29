Mini PC od QOOBE - Minimalizm, który pracuje na Ciebie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Choć artystyczny nieład bywa źródłem inspiracji, współczesny profesjonalizm coraz częściej domaga się schludności. W środowisku biurowym to właśnie uporządkowana przestrzeń definiuje standardy pracy. Podczas gdy klasyczne komputery stacjonarne zmuszają do walki z plątaniną przewodów, mini PC od QOOBE wprowadzają porządek na biurko. Dzięki przemyślanej konstrukcji te kompaktowe jednostki niemal całkowicie eliminują wizualny chaos kabli. Wysoka wydajność zwykle kojarzy się z dużą, masywną obudową. QOOBE udowadnia, że do pracy biurowej i zadań wymagających mocy obliczeniowej nie potrzeba klasycznego komputera stacjonarnego.







Model QOOBE U155H został wyposażony w procesor Intel Core Ultra 7-155H, 32 GB pamięci RAM oraz zintegrowany układ graficzny Intel Arc Graphics, umożliwiający renderowanie grafiki 3D i materiałów wideo w jakości 4K. Całość uzupełnia szybki dysk SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności 1 TB, dzięki czemu sprzęt sprawdzi się przy zaawansowanych obliczeniach oraz obróbce graficznej i wideo. Przy tym wymiary komputera są porównywalne do wielkości książki (13 × 12.85 × 5.35 cm). Dołączony do zestawu wspornik montażowy pozwala na łatwe przymocowanie urządzenia do tylnej części monitora. Mini PC oferuje również bogaty zestaw 11 portów, w tym USB-A, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort, LAN 2.5G Ethernet oraz USB4. Ten ostatni umożliwia jednoczesne zasilanie, przesył danych i obrazu za pomocą jednego przewodu, co dodatkowo sprzyja utrzymaniu porządku na biurku. Całość dopełniają moduły Wi-Fi 6 AX i Bluetooth 5.2, pozwalające na bezprzewodowe podłączenie peryferiów. W efekcie na blacie pozostają jedynie monitor, klawiatura i mysz, a widoczne są tylko dwa łatwe do ukrycia przewody zasilające.



Budżetowe rozwiązanie do schludnego stanowiska biurowego

Kompaktowe komputery biurowe często kojarzą się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych. QOOBE oferuje jednak również bardziej przystępne cenowo modele, takie jak QOOBE II AP1215U. Urządzenie dostępne w kwocie do 1500 zł zapewnia niezbędną wydajność do codziennej pracy, pozwalając na jednoczesne zachowanie przestrzeni na biurku. Procesor Intel Core i3-1512U, 16 GB RAM oraz dysk SSD NVMe PCIe o pojemności 512 GB w zupełności wystarczą do pracy z dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i wykresami. Pomimo niższej ceny, model QOOBE II AP1215U oferuje pełną funkcjonalność dzięki 10 portom, w tym USB-A 3.2 Gen. 1, USB-C, gigabitowemu LAN-owi oraz dwóm złączom HDMI 2.0 umożliwiającym pracę na dwóch monitorach jednocześnie. Podobnie jak jego droższy brat, w zestawie znajduje się wspornik montażowy, a obsługa Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 pozwala ograniczyć liczbę kabli do minimum.



Ceny i dostępność

Ofertę Mini PC firmy QOOBE znajdziecie w sieci elektromarketów Media Expert oraz w oficjalnym sklepie dystrybutora marki w Polsce w cenach:

QOOBE U155H - 3599 PLN

QOOBE II AP1215U - 1499 PLN





















źródło: Info Prasowe - QOOBE