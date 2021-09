Mio C450 uchwyci każdy szczegół po zmroku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Przed nami trudny czas dla kierowców. Szybko zapadający mrok, często występujące opady wpływają na jakość nagrań w budżetowych kamerach samochodowych. Dlatego największy producent kamer samochodowych w Europie – marka Mio, wprowadziła do sprzedaży model Mio MiVue C450 z matrycą Sony premium STARVIS CMOS i funkcją Night Vision Pro, która gwarantuje idealną jakość nagrań niezależnie od pogody czy pory dnia. W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości szklane soczewki, które w przeciwieństwie do tych plastikowych są o wiele bardziej wytrzymałe oraz mają większą odporność na zmiany temperatury. Kierowca korzystający z tego wideorejestratora może być pewien, że rozdzielczość Full HD i rzeczywisty kąt widzenia wynoszący 130 stopni pozwolą zarejestrować płynnie odtwarzające się nagranie, na którym zobaczymy szczegóły nie tylko co dzieje się na drodze, ale również na znacznym fragmencie pobocza.







Jest to ważne w przypadku oceny spornej sytuacji na drodze. Co więcej użytkownik może skorzystać z trybu „Zdjęcia”, by wykonywać dokładniejsze fotografie z kolizji do celów dowodowych.



Mio MiVue C450 w wytrzymałej, eleganckiej czarnej obudowie umieścił, wygodny w użyciu i czytelny trzycalowy wyświetlacz. Mio MiVue C450 posiada również panel z dotykowymi przyciskami, które pozwolą wygodnie poruszać się po menu urządzenia. Ten model ma wbudowany moduł GPS oraz 3-osiowy G-sensor. Moduł GPS umożliwia zapisywanie współrzędnych geograficznych nagrania oraz prędkości, z jaką w danym momencie poruszało się auto. 3-osiowy G-sensor automatycznie zapisuje i zabezpiecza przed usunięciem film ze zdarzenia w momencie nagłej zmiany pasa ruchu lub stłuczki. Dzięki wbudowanej i na bieżąco aktualizowanej bazie fotoradarów, osoba prowadząca auto otrzyma informacje, że zbliża się do punktu kontroli prędkości i w będzie mogła bezpiecznie zredukować prędkość, a w konsekwencji uniknie mandatu.



W zestawie znajduje się uchwyt, który umożliwia optymalne ustawienie kamery. Mio MiVue C450 dostępne jest w cenie 499 PLN.























Źródło: Info Prasowe / MiTAC