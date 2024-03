Mio MiVue 595W – ekstremalnie wysoka jakość nagrań

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Mio prezentuje najnowszy model MiVue 595W, kamerę wyposażoną we wszystkie niezbędne funkcje do uzyskania wysokiej jakości nagrań zwłaszcza przy cięższych warunkach atmosferycznych. Dzięki użyciu technologii HDR, a także wbudowanemu sensorowi Sony Starvis z przysłoną F1.8, mamy pewność, iż nagranie będzie szczegółowe, a tablice rejestracyjne odpowiednio czytelne. HDR to technologia, która umożliwia zwiększenie zakresu dynamicznego obrazu. Dzięki temu zdjęcia i nagrania są bardziej realistyczne, a detale są lepiej widoczne zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach obrazu. W przypadku kamer samochodowych HDR jest szczególnie przydatny podczas nagrywania w nocy, w trudnych warunkach pogodowych lub w miejscach o zmiennej jasności oświetlenia.







Inteligentny, automatyczny tryb parkingowy – co daje?

Współczesne kamery samochodowe są wyposażone w zaawansowane systemy, które pozwalają na nagrywanie obrazu nawet kiedy samochód stoi na parkingu. Wideorejestrator Mio MiVue 595W staje się osobistym centrum monitoringu twojego auta. Jeśli kamera w czasie działania trybu parkingowego zarejestruje zdarzenie, automatycznie nagra film, który pokaże kto był sprawcą. Później, po włączeniu zapłonu, poinformuje o tym kierowcę komunikatem na ekranie, umożliwiając szybkie wyświetlenie nagrania. By w pełni korzystać z takiej metody zabezpieczenia samochodu przed tzw. szkodą parkingową, warto podłączyć adapter stałego zasilania MiVue Smartbox III. Kamera dzięki obsłudze funkcji ACC przejdzie w stan czuwania po wyłączeniu zapłonu. Czas nagrywania zależy od kondycji akumulatora, ale przeciętnie wystarcza na 24 godziny.

Warto wspomnieć, że model MiVue 595W wyposażony jest w superkondensator, który ma dużo dłuższą żywotność, co oznacza, że nie trzeba go tak często wymieniać, ani ładować.



Dodatkowe funkcje

Mio MiVue 595W została wyposażona w zintegrowany moduł GPS, który umożliwia precyzyjne określenie lokalizacji pojazdu oraz dodaje znaczniki czasu i daty do każdego nagrania. Dodatkowo, kamera posiada funkcję asystenta przejazdu przez odcinkowy pomiar prędkości oraz informuje o fotoradarach. Funkcja AVG (Emergency Backup Battery) zapewnia bezpieczne przechowywanie nagrań w przypadku awaryjnych sytuacji, zaś możliwość łatwego katalogowania nagranych materiałów, ułatwia ich szybkie odnalezienie i przeglądanie. Komunikacja i zarządzanie nagraniami stało się jeszcze prostsze dzięki zastosowaniu zintegrowanego modułu Wi-Fi. Umożliwia on przesyłanie nagrań bezpośrednio na smartfony, tablety czy laptopy oraz aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Mio MiVue 595W to nie tylko kamera samochodowa, lecz także dyskretny świadek na drodze.



Nowe Mio MiVue 595W kosztuje tylko 399 PLN.

























źródło: Info Prasowe - MiTAC