Mio MiVue 760d dla motocyklistów w sezonie 2020

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kwiecień to miesiąc, gdzie coraz więcej osób przesiada się po zimie z komunikacji miejskiej i samochodów na motocykl. Jest to widoczne szczególnie w dużych miastach, gdzie mieszkańcy po zimie maja dość tłoczenia się w tramwajach i autobusach Zresztą, od kilku dni słyszymy, że ze względu na pandemię COVID-19, powinniśmy szukać takiego środka transportu, którym porusza się jak najmniej osób. Dlatego coraz więcej z nas decyduje się na poruszanie po mieście jednośladem. Od niedawna do gadżetów, które stały się swoistym "must have” jest wideorejestrator jazdy Mio MiVue M760D. Dzięki niemu również motocyklista może mieć dowód podczas wypadku, że poruszał się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.







Mio MiVue M760 to zestaw dwóch kamer dedykowanych jednośladom, które zapewnią wysoką jakość obrazu niezależnie od pory dnia. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wielosoczewkowej szklanej optyki F1.6 oraz wysokiej jakości matrycy Sony STARVIS CMOS. Dzięki niej nagrania będą wyraźne i uchwycą każdy nawet najmniejszy szczegół. Pomocny w tym aspekcie jest również rzeczywisty kąt widzenia wynoszący 130 stopni.



Dodatkowo kamery wideorejestratora zapisują obraz w rozdzielczośćci Full HD 1080p przy 30 klatkach na sekundę w technologii H.264. Gwarantuje to mniejszą ciężkość pliku, dzięki czemu użytkownik nie odczuje dyskomfortu związanego z brakiem pamięci na karcie. Wyposażenie MiVue M760D w moduł GPS, który zapisze datę, godzinę i lokalizację rejestracji pozwoli uwiarygodnić nagranie w momencie, kiedy będzie trzeba użyć go jako dowodu "niewinności na drodze”.



Wbudowany moduł WIFI pozwoli natomiast na szybsze synchronizowanie kamer z telefonem komórkowym. Za pomocą dedykowanej aplikacji MiVue Pro: użytkownicy mają możliwość ściągnąć filmy, dzielić się nimi ze znajomymi lub prowadzić transmisję na żywo z pokonywanej przez siebie trasy, co niewątpliwie może okazać się przydatną funkcją szczególnie na wakacyjnych rajdach.



Urządzenie zawiera kartę pamięci o pojemności 32GB. Kamery wideorejestratora są w pełni wodoszczelne mogą pracować w temperaturach od -10 do 60 stopni Celsjusza.



Cena zestawu Mio MiVue 760d, to 1699 PLN.











Źródło: Info Prasowe / Mitac