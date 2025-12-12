Mio MiVue 802W Pro – kamera z zasilaczem trybu parkingowego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Końcówka roku 2025 obfituje w nowości od marki Mio. Teraz na polski rynek trafia nowy model wideorejestratora – MiVue 802W Pro, który łączy wyjątkową jakość nagrań 2.5K 1440P HDR z innowacyjną technologią wbudowanego zasilacza trybu parkingowego. To rozwiązanie powstało dla kierowców, którzy oczekują pełnej ochrony zarówno w ruchu, jak i podczas postoju. Największą zaletą Mio MiVue 802W Pro jest zintegrowany zasilacz trybu parkingowego, gotowy do działania od razu po wyjęciu urządzenia z pudełka – bez konieczności montowania dodatkowych modułów. Funkcja ta obsługiwana jest bezpośrednio z menu kamery, co znacząco zwiększa komfort użytkowania.







Inteligentne zarządzanie energią dba o akumulator pojazdu, zapobiegając jego rozładowaniu. Jednocześnie umożliwia nagrywanie wszelkich zdarzeń wokół samochodu, takich jak uderzenia czy ruch w pobliżu. Dzięki temu kierowca może być spokojny o bezpieczeństwo swojego auta – niezależnie od miejsca i pory dnia.



Płynny obraz i szeroki kąt widzenia

Mio MiVue 802W Pro oferuje nagrywanie w jakości 2.5K 1440P HDR z szerokim, rzeczywistym kątem widzenia 140° oraz płynnością 60 kl./s. Format SuperMP4 gwarantuje szybki zapis materiału, co pozwala zachować każdy detal jazdy w najwyższej jakości – nawet w dynamicznych sytuacjach na drodze. Dzięki takim parametrom zapis z MiVue 802W Pro jest zawsze płynny i czytelny.



Wyraźny obraz w każdych warunkach

Dzięki zastosowaniu szklanych soczewek i jasnej przysłony F1.8, kamera MiVue 802W Pro rejestruje ostre i czytelne nagrania niezależnie od oświetlenia. Tryb HDR pozwala uchwycić wszystkie kluczowe detale – jak numery rejestracyjne – nawet przy bardzo słabym świetle lub w kontrastowych warunkach, np. podczas jazdy nocą.



Łączność i wygoda na co dzień

Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia błyskawiczne tworzenie kopii zapasowych na smartfonie oraz aktualizacje OTA, dzięki którym urządzenie zawsze działa z najnowszym oprogramowaniem.



Mio MiVue 802W Pro jest dostępna w sprzedaży w sieci sklepów Media Expert za 449 PLN. Dodatkowo kamera jest objęta promocją „Cashback”, w ramach której do 23 grudnia br. można uzyskać zwrot 50 PLN. Jak wszystkie produkty Mio, MiVue 802W Pro objęta jest 3-letnią gwarancją producenta, co podkreśla jej niezawodność i trwałość.





















źródło: Info Prasowe - MiTAC