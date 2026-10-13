Mio MiVue 803WD Pro – nowa generacja trybu parkingowego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mio rozszerza swoją ofertę wideorejestratorów o nowy zestaw MiVue 803WD Pro, będący rozwinięciem popularnego modelu MiVue 803W Pro. W nowej wersji przednia kamera została połączona z tylną kamerą MiVue E40, zapewniając kierowcy kompleksową rejestrację sytuacji zarówno przed, jak i za pojazdem – zarówno podczas jazdy, jak i podczas postoju. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu modułowi trybu parkingowego. Najważniejszą nowością w zestawie MiVue 803WD Pro jest tylna kamera MiVue E40, która uzupełnia możliwości przedniego rejestratora. Dzięki zastosowaniu dwóch kamer kierowca otrzymuje znacznie pełniejszy zapis zdarzenia – nie tylko tego, co dzieje się przed samochodem, ale również sytuacji za nim.







Obie kamery w kamerze Mio wykorzystują technologię HDR, która poprawia czytelność szczegółów w trudnych warunkach oświetleniowych – zarówno w pełnym słońcu, podczas gwałtownego przejścia między światłem i cieniem, jak i po zmroku. Ma to szczególne znaczenie podczas rejestrowania zdarzeń drogowych, gdy kluczowe mogą okazać się takie detale jak tablice rejestracyjne, znaki drogowe czy inne elementy otoczenia.



Ochrona samochodu 24/7 – bez dodatkowych kosztów

Zestaw Mio MiVue 803WD Pro został wyposażony we wbudowany zasilacz trybu parkingowego, czyli zintegrowany Smartbox, który umożliwia korzystanie z zaawansowanego trybu parkingowego bez potrzeby kupowania osobnego modułu zasilania. Po zaparkowaniu auta, kamera może monitorować jego otoczenie, zwiększając szansę na zarejestrowanie zdarzeń, do których dochodzi pod nieobecność kierowcy. W trybie time-lapse urządzenie wykonuje zapis poklatkowy, jednocześnie monitorując otoczenie pod kątem wykrywania ruchu. W przypadku wykrycia aktywności wokół pojazdu nagranie może zostać automatycznie zapisane w wydzielonym folderze, dzięki czemu łatwiej odnaleźć materiał dokumentujący potencjalne zdarzenie. System ten został zaprojektowany też z myślą o ochronie akumulatora samochodu. Smartbox kontroluje zasilanie kamery, ograniczając ryzyko jego nadmiernego rozładowania.



Sony STARVIS 2 – więcej szczegółów po zmroku

Sercem przedniej kamery Mio MiVue 803WD Pro jest sensor Sony STARVIS 2, zaprojektowany z myślą o rejestrowaniu obrazu w wymagających warunkach oświetleniowych. W praktyce oznacza to lepszą widoczność szczegółów podczas jazdy nocą oraz w sytuacjach, w których występują duże różnice pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami kadru. W połączeniu z HDR technologia ta pomaga uzyskać materiał, na którym istotne szczegóły pozostają możliwie wyraźne również wtedy, gdy warunki oświetleniowe są dalekie od idealnych.



Mio czuwa nad prędkością i trasą

Dzięki wbudowanemu modułowi GPS Mio MiVue 803WD Pro może informować kierowcę o zbliżających się punktach kontroli oraz innych istotnych miejscach na trasie. Szczególnie przydatną funkcją jest monitorowanie odcinkowych pomiarów prędkości. Po wjechaniu do strefy pomiarowej kamera może na bieżąco obliczać średnią prędkość przejazdu oraz prezentować informacje dotyczące pozostałego dystansu i czasu. Dzięki temu kierowca otrzymuje dodatkową pomoc w utrzymaniu odpowiedniej prędkości na całym kontrolowanym odcinku. O zbliżającym się punkcie kontroli kamera informuje zarówno wizualnie, jak i głosowo, pozwalając kierowcy skupić uwagę na drodze.



Wi-Fi i aktualizacje OTA – bez wyjmowania karty pamięci

Wideorejestrator Mio MiVue 803WD Pro został wyposażony w zintegrowane Wi-Fi, dzięki któremu użytkownik może bezprzewodowo przesyłać nagrania bezpośrednio na smartfon. Połączenie z aplikacją Mio pozwala również na wygodniejsze zarządzanie materiałami oraz aktualizowanie oprogramowania kamery metodą OTA (Over-The-Air). Aktualizacja nie wymaga więc wyjmowania karty pamięci i podłączania jej do komputera.



SuperMP4 – zapis zabezpieczony przed nagłą utratą zasilania

Jedną z istotnych funkcji urządzenia jest format SuperMP4, który umożliwia zapisywanie materiału wideo co sekundę. Takie rozwiązanie ma znaczenie szczególnie w przypadku zdarzeń drogowych, podczas których może dojść do nagłego odcięcia zasilania. Dzięki temu ryzyko utraty kluczowego fragmentu nagrania z momentu zdarzenia zostaje ograniczone, a materiał może pozostać dostępny nawet w sytuacji nagłego przerwania pracy urządzenia.



Jedno urządzenie, więcej spokoju

MiVue 803WD Pro odpowiada na potrzeby kierowców, którzy oczekują od wideorejestratora czegoś więcej niż tylko zapisu obrazu z przodu samochodu. Połączenie przedniej kamery 2.5K z tylną kamerą Full HD, HDR w obu kamerach, Sony STARVIS 2, GPS, Wi-Fi oraz zintegrowanego Smartboxa tworzy kompletny system rejestracji i ochrony pojazdu. Nowy zestaw pozwala objąć monitoringiem zarówno drogę przed samochodem, jak i przestrzeń za nim, a dzięki trybowi parkingowemu może czuwać nad pojazdem również wtedy, gdy kierowcy nie ma w środku.



Nowa kamera Mio MiVue 803WD Pro, podobnie jak wszystkie inne urządzenia Mio, jest objęta 3-letnią gwarancją producenta.

Cena za Mio MiVue 803WD Pro, to 599 PLN.

















źródło: Info Prasowe - MiTAC