Mio MiVue 903W Pro i MiVue 903WD Pro – nowe kamery ze STARVIS 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Oto kolejne nowości od Mio: kamery MiVue 903W Pro oraz MiVue 903WD Pro – single i dual, z tylną kamerą w zestawie i bez. Zaprojektowano je z myślą o kierowcach, którzy oczekują najwyższej jakości nagrań i pełnej ochrony – podczas jazdy i postoju. Urządzenia oferują oraz innowacyjną technologię z wbudowanym zasilaczem trybu parkingowego. Nagrywają obraz w rozdzielczości 2.5K QHD (1440P), a dzięki zaawansowanym technologiom takim jak Sony STARVIS 2 i Mio Night Vision Ultra, nawet nocne nagrania są wyraźne i bogate w szczegóły – a to szczególnie przydatne jesienną porą.







Wbudowany tryb parkingowy

Mio MiVue 903WD Pro oferuje ciągłe nagrywanie również podczas postoju, bez potrzeby instalowania dodatkowych modułów zasilania. Tryb parkingowy aktywowany jest bezpośrednio z menu urządzenia i zapewnia pełną ochronę akumulatora (z wyłączeniem pojazdów 24V). Dzięki temu w razie usterki lub zadrapania auta podczas postoju, z łatwością dojdziesz kto jest sprawcą. Na uwagę zasługuje wbudowany zasilacz trybu parkingowego, który jest gotowy do działania od razu po zakupie i nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych modułów, ani akcesoriów. To praktyczne rozwiązanie znacząco zwiększa komfort użytkowania, ponieważ jest sterowane bezpośrednio z menu urządzenia. Dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią tryb parkingowy chroni akumulator samochodu przed nadmiernym rozładowaniem, a jednocześnie umożliwia nagrywanie zdarzeń, takich jak uderzenia czy ruch wokół auta, gdy pojazd jest zaparkowany. W efekcie kierowca może czuć się spokojny i pewny, że jego samochód jest bezpieczny, niezależnie od miejsca i czasu postoju.



Nowy poziom bezpieczeństwa i jakości nagrań w dzień i w nocy

Kamera Mio MiVue 903WD Pro została wyposażona w zaawansowany sensor optyczny Sony STARVIS 2, wykorzystywany w profesjonalnych kamerach monitoringu. Dzięki temu oferuje lepsze doświetlenie, wyższą czułość oraz wyraźniejszy obraz – szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki temu tablice rejestracyjne i detale otoczenia są lepiej widoczne, co znacząco zwiększa wartość dowodową nagrań. Nowoczesna technologia automatycznego dostrajania obrazu wraz ze szklanymi soczewkami gwarantuje idealną jasność, kontrast i płynność materiału wideo – także nocą. Dzięki temu możesz mieć pewność, że nic nie umknie kamerze, zwłaszcza jesienną porą.



Wyraziste nagrywania z przodu i z tyłu

Najważniejszą cechą każdej kamery samochodowej jest wysoka jakość nagrań. Wideorejestrator Mio MiVue 903WD Pro oferuje nagrywanie w rozdzielczości 2.5K QHD przy 30 kl./s z technologią HDR, a także tryb 60 kl./s dla wyjątkowej płynności obrazu – idealne rozwiązanie dla dynamicznej jazdy. W zestawie znajduje się też tylna kamera MiVue E40 z sensorem STARVIS 2, umożliwiająca nagrywanie w jakości Full HD 1080P, również z wykorzystaniem HDR i technologii Night Vision.



Zaawansowane funkcje GPS i Wi-Fi

Zintegrowany moduł GPS dostarcza precyzyjnych informacji o lokalizacji, prędkości i czasie, a Wi-Fi pozwala na szybkie przesyłanie nagrań do smartfona. Nagrania zapisywane są w formacie SuperMP4, zapewniającym błyskawiczny odczyt i archiwizację. Mio MiVue 903WD Pro poinformuje cię o zbliżającym się odcinkowym pomiarze prędkości, wskazując pozostały czas, dystans oraz średnią prędkość, co pozwoli unikać nieświadomych wykroczeń. Dzięki temu ryzyko bycia ukaranym mandatem za przekroczenie prędkości zostanie wyeliminowane do zera! Pojedyncza kamera Mio MiVue 903W Pro posiada są identyczne parametry, jak jej siostra w wersji dual, ale nie występuje bez tylnej kamery w zestawie.



Nowe kamery Mio MiVue 903W Pro i MiVue 903WD Pro, podobnie jak wszystkie inne urządzenia Mio, są objęta 3-letnią gwarancją producenta. Ich ceny przedstawiają się następująco:

• Mio MiVue 903W Pro – 549 PLN

• Mio MiVue 903WD Pro – 649 PLN



























źródło: Info Prasowe - MiTAC