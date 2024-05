Mio MiVue 935W – nowa era nagrywania w 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafiła kolejna nowość od Mio – Mio MiVue 935W. Nowy wideorejestrator reprezentuje klasę Premium 4K i jest wyposażony w najnowocześniejsze funkcje, zapewniające najwyższą jakość nagrań. Mio MiVue 935W oferuje nagrania w rozdzielczości 4K Ultra High Definition. Tryb 2.5K 1440P oraz Auto HDR przełącza czujnik obrazu między dniem a nocą, aby uzyskać jak najlepsze nagrania. Dzięki nagraniu 4K każdy szczegół może być powiększony i nadal bardzo dobrze widoczny. Dzięki zastosowaniu autorskiej technologii Mio Night Vision Ultra, MiVue 935W zapewnia doskonałą jasność i płynność nagrania, nawet przy minimalnym naświetleniu.







Profesjonalna technologia automatycznego dostrajania obrazu i szklane soczewki sprawiają, że nagrania są odpowiednio doświetlone. Kamera wyposażone jest też w wysokiej jakości sensor Sony STARVIS premium oraz bardzo szeroką przysłonę, która pozwala na nagrywanie materiałów o bardzo wysokim kontraście i bogatej kolorystyce nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Kamera Mio MiVue 935W posiada przysłonę F1.8 oraz matrycą Sony premium STARVIS CMOS, dzięki czemu rejestruje materiał o wysokim kontraście i bogatych kolorach. Dodatkowo, wbudowane funkcje, takie jak ostrzeżenia przed odcinkowym pomiarem prędkości oraz możliwość nagrywania w trybie postojowym, zapewniają pełne bezpieczeństwo na drodze.



Zintegrowane szybkie Wi-Fi umożliwia natychmiastowe połączenie z aplikacją MiVue Pro App za pomocą kodu QR, co pozwala na błyskawiczne przesyłanie nagranych materiałów oraz wygodne zarządzanie ustawieniami kamery. W swoim wnętrzu Mio MiVue 935W posiada superkondensator. W przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów litowo-jonowych, superkondensator gromadzi energię w postaci pola elektrycznego, co pozwala na szybsze ładowanie i rozładowywanie oraz większą odporność na zmienne temperatury, wibracje i ekstremalne warunki środowiskowe. Dzięki temu Mio MiVue 935W jest gotowa do działania nawet w trudnych warunkach, zapewniając stabilność zasilania i bezpieczeństwo nagrywania.



Wideorejestrator Mio MiVue 935W jest dostępny w cenie 599 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MiTAC