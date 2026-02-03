Mio MiVue 956W i WD – 4K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wideorejestrator Mio MiVue 956W to propozycja dla kierowców, którzy oczekują najwyższej jakości nagrań, niezawodności w trudnych warunkach oraz nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienne użytkowanie. Model łączy nagrywanie w rozdzielczości 4K, technologię HDR, zaś MiVue 956WD to zestaw kamer z zaawansowanymi sensorami, oferując kompleksową ochronę zarówno podczas jazdy, jak i postoju. MiVue 956WD to kompletny pakiet z tylną kamerą MiVue E40, co stanowi wygodne rozwiązanie dla osób poszukujących szybkiego i prostego montażu. Dla użytkowników oczekujących większej swobody wyboru dostępna jest także opcja samodzielnego doboru kamery tylnej. Wideorejestratora MiVue 956W jest kompatybilny z trzema modelami kamer tylnych: MiVue E40, MiVue E80D, MiVue E60.







Każda z kamer zapewnia pełną zgodność z urządzeniem, wysoką jakość nagrań oraz niezawodne działanie w codziennym użytkowaniu. Dzięki temu klienci mogą stworzyć zestaw najlepiej dopasowany do swoich potrzeb – od standardowego rozwiązania po bardziej zaawansowaną konfigurację.



Ochrona auta 24/7 – także na postoju

Mio MiVue 956W oferuje zaawansowaną ochronę zaparkowanego pojazdu 2w1, wspieraną przez 3-osiowy czujnik G-sensor, który automatycznie reaguje na nagłe zdarzenia, takie jak uderzenia czy wstrząsy. To rozwiązanie stworzone z myślą o spokoju kierowcy – nawet wtedy, gdy nie ma go w pobliżu auta.



Inteligentne wsparcie kierowcy

Wbudowany moduł GPS umożliwia ostrzeżenia o fotoradarach oraz odcinkowym pomiarze prędkości, dzięki czemu kierowca jest w stanie uniknąć mandatów za przekroczenie prędkości. Dodatkowym udogodnieniem są komendy głosowe, które pozwalają obsługiwać kamerę bez odrywania rąk od kierownicy – to zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Szybkie i zintegrowane Wi-Fi umożliwia błyskawiczne parowanie z aplikacją mobilną za pomocą kodu QR.



Technologia, która pracuje w tle

W MiVue 956WD zastosowano format zapisu Super MP4 (H.265), który zapisuje pliki co sekundę, zwiększając bezpieczeństwo danych i efektywność wykorzystania miejsca na karcie pamięci. Kamera obsługuje karty microSD do 256 GB, co umożliwia długie nagrywanie bez konieczności częstego kasowania materiałów.



Krystalicznie czysty obraz

MiVue 956W została wyposażona w sensor 8 Mpix, co przekłada się na wyjątkowo ostre i szczegółowe nagrania – zarówno w dzień, jak i po zmroku. Kamera nagrywa w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s z HDR lub 2.5K przy 60 kl./s, zapewniając płynność i czytelność kluczowych detali, takich jak tablice rejestracyjne czy znaki drogowe. Rzeczywisty kąt widzenia 140° oraz jasna przysłona F2.0 (z przodu) i F1.8 (z tyłu) pozwalają objąć szerokie pole drogi w każdych warunkach oświetleniowych.



Przemyślana konstrukcja i niezawodność w każdych warunkach

Kamera Mio MiVue 956W została wyposażona w stację dokującą QuickClick oraz regulowany kąt nachylenia obiektywu, co ułatwia montaż i dopasowanie ustawienia do każdego samochodu. Urządzenie jest zasilane za pomocą superkondensatora, zaprojektowanego do pracy w ekstremalnych temperaturach, zwiększa trwałość urządzenia i niezawodność działania.



Elastyczny system kamer

W zestawie MiVue 956WD znajduje się kamera tylna Mio MiVue E40, nagrywająca w Full HD przy 30 kl./s z HDR, z sensorem STARVIS 2, przysłoną F1.8 i kątem widzenia 140°. Model MiVue 956W jest również kompatybilny z innymi kamerami: MiVue E80D oraz MiVue E60, co pozwala rozbudować system nagrywania zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.



Nowa kamera Mio MiVue 956WD, podobnie jak wszystkie inne urządzenia Mio, jest objęta 3-letnią gwarancją producenta.

Cena Mio MiVue 956W, to 699 PLN, zaś zestaw kamer 956WD kosztuje 899 PLN.





















źródło: Info Prasowe - MiTAC