Mio MiVue A50 - tylna kamera z technologią Night Vision Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od października największy producent wideorejestratorów w Europie - marka Mio, wprowadza na polski rynek pierwszą kamerę tylną MiVue A50 z zaawansowanym trybem nocnym opartym o autorską technologię Mio Night Vision Pro. O tym, że wideorejestator w samochodzie to przydatne urządzenie przekonał się już nie jeden kierowca najczęściej w momencie próby wyegzekwowania powypadkowego odszkodowania. To właśnie wtedy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest posiadanie dowodów potwierdzających przebieg zdarzenia. A przecież niebezpiecznie sytuacje na drodze nie zdarzają się tylko przed maską samochodu…







Dlatego warto posiadać kamerę tylną, która zamontowana od wewnętrznej strony tylnej szyby samochodu pozwoli na bieżąco monitorować i rejestrować obraz zza naszego auta.



Mio MiVue A50 to kamera tylna, której jakość nagrań była dostępna jedynie dla kamer przednich. Zaawansowana wielosoczewkowa szklana optyka, przysłona F1.8 wraz z matrycą Sony Starvis gwarantują, że nagrany obraz będzie tak samo wyraźny i czytelny. Kolejnym atutem urządzenia jest rejestracja obrazu w jakości Full HD z rozdzielczością 1080p oraz 30 klatkowym tempem zapisu obrazu. Takie rozwiązanie gwarantuje płynne odtwarzanie obrazu przy zachowaniu wysokiej szczegółowości detali i jednoczesnym niewielkim rozmiarze pliku zapisanego na karcie pamięci. Cechą, które wyróżnia Mio MiVue A50 jest szeroki, rzeczywisty kąt widzenia - aż 145 stopni. W połączeniu z rzeczywistym kątem widzenia przednich kamer wyprodukowanych przez Mio pozwala nie przeoczyć żadnego szczegółu podczas nagrywania trasy. Producent pomyślał również o kierowcach, którzy poruszają się nieco dłuższymi autami jak na przykład campery czy busy i wyposażył urządzenie w 8 metrowy kabel dzięki czemu zamontowanie Mio MiVue A50 w niemal każdym pojeździe jest bezproblemowe.



Mio MiVue A50 to pierwsze urządzanie, któremu nie straszne są nagrania nocne. Dzięki temu, że wyposażone zostało w autorskie rozwiązanie Mio Night Vision Pro nagrania wykonane przy niedostatecznym oświetleniu zyskały nową jakość. Jest to możliwe dzięki dodatkowemu sensorowi optycznemu SONY Stravis, który gwarantuje wysoką jakość nagrań, nawet w momentach minimalnego oświetlenia. Sensor maksymalnie wykorzystuje trafiające do soczewki a następnie do matrycy wiązki światła. Efektem tego działania jest skuteczne uchwycenie detali, świetną jakość materiałów oraz niezbite dowody w przypadku sporu z ubezpieczycielem.



Wyposażenie auta w kamerę tylną to nie tylko możliwość pozyskania obrazu znajdującego się tuż za szybą auta. Gdy do przedniej kamery połączonej wraz z Mio MiVue A50 podłączymy urządzenie Smartbox zapewniające dodatkowe zasilanie, zestaw kamer wzbogacony będzie o funkcję trybu parkingowego. Tryb ten umożliwia ciągłe nagrywanie obrazu w momencie, kiedy nie ma nas w aucie.



Urządzenie dedykowane jest wybranym modelom z katalogu produktów marki Mio jest dostępne u partnerów handlowych w cenie 399 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / MiTAC