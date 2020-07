Mio MiVue C314 - wideorejestator na każdą kieszeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producent wideorejestratorów, marka Mio wprowadziła do swojej oferty nowy produkt - Mio MiVue C314, który udowadnia, że niższa cena nie musi wiązać się z niską jakością nagrań zarówno w dzień jak i w nocy. Model należy do serii „C”, którą pokochali polscy kierowcy. W przypadku Mio MiVue C314 gwarantem wysokiej jakości nagrania jest sensor 2M, oraz przysłona F2,2. To dzięki nim obraz, który zostanie nagrany będzie ostry, a kolory na nagraniu będą wyraziste. Niewątpliwym atutem tego urządzenie jest fakt, że nagrywa w rozdzielczości Full HD 1080p z płynnością 30 klatek na sekundę.







W połączeniu z rzeczywistym kątem widzenia wynoszącym 130 stopni kierowca korzystający z Mio MiVue C314 otrzyma nagranie, które pokaże mu nie tylko pełny obraz sytuacji na drodze, ale również zapewni komfort oglądania filmu, który będzie się płynnie odtwarzał.



Dodatkowo dzięki autorskiemu rozwiązaniu Mio Night Vision Crystal nową jakość zyskały nagrania nocne. Rozwiązania Mio Night Vision Crystal sprawiają, że brak oświetlenia na drodze przestaje być problemem. W trakcie nocnej jazdy wideorejestrator przy pomocy Mio Night Vision Crystal wychwytuje nawet najmniejsze wiązki światła przez co nagrany obraz jest czytelny.



Ponadto, aby jak najdokładniej zobrazować sytuację na drodze producent wyposażył urządzenie w trzyosiowy sensor przeciążeń. To za jego pomocą wideorejestator mierzy wszystkie dane, które uwiarygodnią nagranie jak na przykład informację o kierunku i sile uderzenia. W momencie, gdy sensor zanotuje dane świadczące o tym, że miało miejsce niestandardowe zdarzenie, tj. stłuczka Mio MiVue C314 automatycznie zabezpieczy dane przed skasowaniem.



Projektując urządzenie MiVue C314 producent postawił na klasyczne rozwiązania znane z innych modeli. W niewielkiej sześciennej obudowie umieszczony został czytelny dwucalowy wyświetlacz, który na bieżąco pozwala weryfikować nagrany obraz. Proste intuicyjne menu w języku polskim oraz umieszczone po bokach wygodne przyciski sprawiają, że urządzenie jest łatwe w obsłudze. Wraz z urządzeniem kierowcy, którzy zdecydują się na zakup Mio MiVue C314 otrzymają wygodny obrotowy uchwyt, który stabilizuje i umożliwia dopasowanie jego położenia.



Urządzenie będzie dostępne w wybranych sklepach w cenie 199 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / MiTAC