Mio MiVue C420Dual - nowy ’dual’ w przystępnej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Obecność wideorejestratora "na pokładzie" auta daje kierowcom poczucie bezpieczeństwa i komfortu, ponieważ w przypadku problematycznych zdarzeń na drodze nagrany obraz daje jednoznaczną odpowiedź na pytania "kto komu zajechał drogę?" lub "kto miał pierwszeństwo?" A ponieważ różne incydenty mają miejsce na drogach, warto zainstalować w swoim aucie dwie kamery – przednią i tylną. Główna kamera zestawu posiada matrycę umożliwiającą zapis materiału wideo w rozdzielczości Full HD 1080p. Wysokiej jakości jasny obiektyw, w połączeniu z przetwornikiem CMOS, pozwala na rejestrację jasnego, pełnego szczegółów obrazu w ruchu przy zapisie 30 klatek na sekundę.







Jeśli na drodze dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, nagrany materiał wideo zostanie automatycznie umieszczony w bezpiecznym katalogu, co uchroni go przed dalszym nadpisaniem. Funkcję tę gwarantuje 3-osiowy G-Sensor – czujnik wstrząsów, który wykrywa nagłe zmiany ruchu lub kolizje. Z tego powodu kamera MiVue C420 Dual pozwala uzyskać materiał, którego wartość dowodowa będzie bezdyskusyjna.



Wideorejestrator oferuje rzeczywisty kąt widzenia wynoszący 135 stopni, co pozwala uchwycić każdy istotny fragment na drodze. W obu kamerach zestawu zastosowano autorską technologię Mio Crystal Vision, która automatycznie dostraja obraz tak, aby uzyskać jak najlepszy materiał dowodowy. Kamera włącza się automatycznie. Wystarczy wsunąć kartę SD i podłączyć kamerę do zasilania w samochodzie, aby rozpocząć nagrywanie wraz z uruchomieniem silnika.



Uzupełnieniem zestawu MiVue C420 Dual jest tylna, dyskretna kamerka, która rejestruje obraz w rozdzielczości Full HD. Kamerkę tę montujemy na dedykowanym uchwycie do tylnej szyby. Uchwyt zaś przyklejamy do statycznej naklejki, która zabezpiecza szybę przed zniszczeniem oraz umożliwia szybki i łatwy demontaż kamery. Do instalacji kamery T20 służy 6,5-metrowy przewód, który z powodzeniem sprawdzi się w każdym osobowym aucie. Tylna kamera Mio MiVue C420 Dual posiada 130-stopniowy kąt widzenia, jasne szkło z przesłoną f1.8, tak jak w przypadku przedniej kamery.



Wideorejestrator Mio MiVue C420 Dual jest dostępny w cenie 549 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / MiTAC