Mio MiVue E60 - wiesz co czai się z tyłu...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mio ogłasza wprowadzenie do swojego portfolio nowej kamery samochodowej tylnej: to Mio MiVue E60. Ta zaawansowana kamera nagrywa w jakości HDR 2,5K oraz znacznie podnosi poprzeczkę w kwestii ostrzegania o ryzyku kolizji wstecznej. Kamera Mio MiVue E60 jest wyposażona w sensor firmy Sony i technologię STARVIS CMOS, który oferuje doskonałą jasność obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia. Dzięki technologii HDR oraz rozdzielczości 1440p 2.5K przy 30 klatkach na sekundę, każde nagranie będzie pełne detali, a tablice rejestracyjne będą czytelne nawet przy niesprzyjających warunkach oświetleniowych.







Rzeczywisty kąt widzenia wynoszący 145° oraz przysłona F1.8 zapewniają kompleksowy zasięg obserwacji. Dzięki zaawansowanej technologii Mio Night Vision Pro, kamera MiVue E60 gwarantuje płynny obraz w doskonałej jakości. Przysłona kamery wynosi F1.8, co umożliwia dużą ilość światła na matrycę, co z kolei przekłada się na lepszą jakość obrazu, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.



Rozdzielczość nagrywania kamery wynosi 2.5K 1440p, co pozwala na rejestrację wysokiej jakości obrazu z rozdzielczością 1440p. Kamera może nagrywać z częstotliwością 30 klatek na sekundę, co gwarantuje płynny zapis nawet w dynamicznych scenach. Dodatkowo, kamera obsługuje technologię HDR, co oznacza, że jest w stanie uchwycić szeroki zakres tonalny i zapewnić lepszą jakość obrazu nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.



8 metrów bez zakłóceń

Dużą zaletą MiVue E60 jest jej przewód łączący o długości 8 metrów. Dzięki temu kamera jest odpowiednia nawet dla pojazdów z szerokim rozstawem osi, takich jak SUV-y czy kampery. Równie istotny jest też fakt, że przewód ten nie powoduje zakłóceń elektronicznych w nowszych modelach samochodów.



Kluczowe ostrzeżenia

Mio MiVue E60 jest wyposażona w system RCW (Rear Collision Warning), który ostrzega przed kolizją wsteczną. System ten monitoruje obszar z tyłu samochodu, analizując odległość i prędkość obiektów znajdujących się w strefie zagrożenia. Jeśli wykryje, że istnieje potencjalne ryzyko kolizji, generuje ostrzeżenie. Daje to kierowcy czas na zareagowanie i podjęcie odpowiednich działań, takich jak zatrzymanie się, zwolnienie lub zmiana toru jazdy w celu uniknięcia kolizji. Dzięki działaniu systemu RCW kierowcy mogą być świadomi potencjalnych zagrożeń z tyłu pojazdu i podejmować odpowiednie działania, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze.



Kamera Mio MiVue E60 posiada możliwość wykrywania ruchu w trybie parkingowym. Dzięki temu urządzenie włączy się automatycznie i rozpocznie nagrywanie, gdy tylko za zaparkowanym samochodem dojdzie do nagłego zdarzenia.

Wideorejestrator MiVue E60, podobnie jak wszystkie inne kamery Mio, objęta aż 3-letnią gwarancją.



Kamera Mio MiVue E60 jest kompatybilna z modelami Mio MiVue 935W oraz Mio MiVue 955W. Jej cena to 349 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - MiTAC