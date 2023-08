Mio MiVue J30 – duża moc w małej obudowie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W portfolio marki Mio właśnie pojawiła się zupełnie nowa kamera samochodowa MiVue J30. Charakteryzuje ją nowoczesny design i niewielki rozmiar, który pozwala na idealne wpasowanie jej za lusterkiem wstecznym. Mio MiVue J30 jest niezwykle mała (94.5x40.2x30.5 mm) i waży zaledwie 66 g. Sam projekt kamery został opracowany tak, aby jej montaż na przedniej szybie w jak najmniejszym stopniu miał wpływ na pole widzenia kierowcy. Kamera MiVue J30 posiada rozdzielczość 2.5K 1440p, która rejestruje każdy detal znajdujący się na drodze. Kierowcy mogą skupić się na docieraniu do celu, mając pewność, że MiVue J30 zapisuje wszystko na nagraniach w wysokiej jakości. Obiektyw o optymalnym i rzeczywistym kącie widzenia 140° gwarantuje, że żaden szczegół na drodze nie zostanie pominięty.







Kamera MiVue J30 oferuje również wbudowane Wi-Fi, co umożliwia łatwe połączenie z urządzeniami mobilnymi. Dzięki temu można bezpośrednio przenosić nagrania na smartfon i udostępniać je na platformach chmurowych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, MiVue J30 obsługuje aktualizacje OTA (over-the-air), co eliminuje konieczność wyjmowania karty pamięci czy łączenia się z komputerem w celu aktualizacji.



Kamera posiada w swoim wnętrzu superkondensator, który nie traci swojej pojemności w miarę upływu czasu i cyklu zapisów, jest też ultra wytrzymały na różnice temperatur. MiVue J30 została wyposażona w inteligentne funkcje przycisków i wskaźników, które jeszcze bardziej ułatwiają korzystanie z urządzenia w sposób intuicyjny. Dzięki J30, kierowcy mają dostęp do niepodważalnych nagrań, łatwej integracji i niezawodnej ochrony na drodze. Kamera będzie świadkiem każdego momentu podróży i będzie twoim niezawodnym i dyskretnym towarzyszem. Dedykowane aplikacje Mio Vue Manager oraz MiVue Pro pomagają w odczytywaniu nagranych wideo.



Kamera Mio MiVue J30 kosztuje jedynie 299 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - MiTAC