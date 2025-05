Mio MiVue J35 – dyskretny, wydajny, niezawodny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Model Mio MiVue J35 to młodszy brat powszechnie znanego rejestratora Mio MiVue J30. Jest to dyskretny model bez wyświetlacza. Kompaktowy rozmiar kamery sprawia, że nie rozprasza podczas jazdy, a jednocześnie zapewnia kompleksową ochronę. MiVue J35 rejestruje obraz w rozdzielczości 2.5K QHD z płynnością 30 kl./s, co pozwala uchwycić każdy istotny detal – od tablic rejestracyjnych po znaki drogowe, wszystko w najwyższej szczegółowości. Dzięki zastosowaniu wydajnego sensora i szerokokątnemu obiektywowi 140°, urządzenie rejestruje pełny obraz sytuacji na drodze, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.







Błyskawiczne kopie zapasowe i zawsze aktualne oprogramowanie

Mio MiVue J35 posiada wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia bezpośrednie połączenie kamery ze smartfonem poprzez aplikację MiVue Pro. Pozwala to na błyskawiczne przesyłanie nagrań oraz tworzenie kopii zapasowych. Funkcja OTA (Over-The-Air) zapewnia automatyczne aktualizacje oprogramowania, dzięki czemu użytkownik zawsze korzysta z najnowszych funkcji.



Niezawodność w każdych warunkach

MiVue J35 została wyposażona w 3-osiowy G-Sensor, który automatycznie zapisuje i zabezpiecza nagrania w przypadku wykrycia gwałtownego przeciążenia – np. podczas kolizji czy nagłego hamowania. Zastosowanie superkondensatora zamiast tradycyjnej baterii gwarantuje większą trwałość i stabilność działania urządzenia w ekstremalnych temperaturach – zarówno latem, jak i zimą.



GPS z ostrzeżeniami o fotoradarach

Dzięki zintegrowanemu modułowi GPS, Mio MiVue J35 precyzyjnie zapisuje trasę, prędkość i lokalizację pojazdu, a także oferuje inteligentne ostrzeżenia o fotoradarach, które pozwalają zachować pełną kontrolę nad sytuacją na drodze i uniknąć mandatów.



Nowa kamera samochodowa Mio MiVue J35 jest dostępna w cenie 339 PLN.





















źródło: Info Prasowe - MiTAC