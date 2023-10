Mio MiVue J756DS – dyskretny zestaw 2 kamer samochodowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kamery samochodowe to chętnie kupowane akcesoria technologiczne do samochodów. Tradycyjnie większość z nich montowana jest na przednich szybach na uchwytach. Marka Mio przygotowała zupełnie nowy zestaw: Mio MiVue J756DS, którego przednia kamera dzięki swojej nowoczesnej i przemyślanej konstrukcji potrafi perfekcyjnie ukryć się za lusterkiem wstecznym. Efekt? Kamera wygląda tak, jakby była zamontowana przez producenta auta! Idealne rozwiązanie dla tych kierowców, którzy nie lubią, gdy coś znajduje się na przedniej szybie. Mio MiVue J756DS wyróżnia się przede wszystkim nowatorską konstrukcją i kształtem. To zestaw dwóch kamer (przedniej i tylnej), które zostały zaprojektowane tak, aby ich montaż był jak najłatwiejszy i aby finalnie były jak najbardziej zintegrowane z wnętrzem samochodu i jak najmniej widoczne.







Przednia kamera bez trudu chowa się za lusterkiem wstecznym i nie przeszkadza w polu widzenia. Specjalny system montażu zapewnia całkowite ukrycie kabli urządzenia, a brak wyświetlacza sprawia, że wizualnie MiVue J756DS wygląda jak kamera montowana seryjnie przez producenta auta. To szczególnie przydatna cecha dla tych kierowców, którzy łatwo się rozpraszają w czasie jazdy.



Pełne bezpieczeństwo w czasie postoju – Mio SmartBox III w zestawie

Mio MiVue J756DS jako pierwszy jest sprzedawany w zestawie z zasilaczem trybu parkingowego SmartBox III, który pozwala na korzystanie z inteligentnego trybu parkingowego. Tryb inteligentny uruchamia się automatycznie każdorazowo po wyłączeniu silnika i rejestruje obraz w stanie ciągłym, zapewniając ci pełne bezpieczeństwo na parkingu.



Zabezpieczenie przed mandatami

MiVue J756DS posiada wbudowany GPS, który wysyła ostrzeżenia o najbliższych fotoradarach. Jest to możliwe dzięki opatentowanej funkcji Mio Smart Alert. Dzięki ostrzeganiu w ustalonej odległości i funkcji Smart Alert do wczesnego alarmowania o dużych prędkościach, kierowca będzie zawsze wiedział, z jaką prędkością należy jechać. Kamera jest również wyposażona w dźwiękowego asystenta przejazdu przez odcinkowy pomiar prędkością, który poinformuje kierowcę o zbliżającym się odcinku z pomiarem, średniej prędkości przejazdu i pozostałym dystansie.



Jakość nagrań godna Mio

Wideorejestrator Mio MiVue J756DS jest wyposażony w zaawansowany sensor Sony STARVIS CMOS. Dzięki temu można być pewnym, że kamera zarejestruje wszystkie ważne szczegóły na drodze, co jest szczególnie ważne w sezonie jesienno-zimowym. Obecność autorskiej technologii Mio Night Vision Pro oraz przesłony 1.8 dają gwarancję, że filmy będą odpowiednio doświetlone, o bogatych kolorach, nawet w skrajnie trudnych warunkach oświetleniowych.



Zintegrowane z Wi-Fi

Kamera samochodowa Mio MiVue J756DS posiada wbudowane Wi-Fi, co umożliwia synchronizację nagrań w czasie rzeczywistym ze smartfonem. Dodatkowo, aktualizacje oprogramowania oraz bazy danych kamer bezpieczeństwa są łatwo dostępne dzięki funkcji OTA (Over-the-air). Dzięki temu kierowca ma zawsze dostęp do najnowszych uaktualnień urządzenia.



Zestaw Mio MiVue J756DS (kamera przednia, kamera tylna i SmartBox III) można nabyć w cenie 999 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - MiTAC