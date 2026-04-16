Mio MiVue MP20 – nowa kamera na kask dla fanów jednośladów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Polski rynek motocykli dynamicznie rośnie, a jednoślady coraz częściej stają się codziennym środkiem transportu. Pojawia się jednak nowe wyzwanie – jak zadbać o bezpieczeństwo i mieć kontrolę nad tym, co dzieje się na trasie? W odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników jednośladów, Mio prezentuje nową kamerę na kask Mio MiVue MP20, która jest lekka, wodoodporna, wyposażona w podwójną kamerę Full HD 1080P oraz oferuje nawet do 7,5 godziny ciągłego nagrywania na jednym naładowaniu baterii. Wideorejestrator Mio MiVue MP20 został wyposażony w dwie kamery, które jednocześnie rejestrują obraz z przodu i z tyłu w jakości Full HD 1080p (30 kl./s). Wykorzystuje technologię WDR, która zapewnia bardzo wyraźny obraz zarówno w pełnym słońcu, jak i przy słabszym oświetleniu. Dzięki temu każda sytuacja na drodze zostaje uchwycona z odpowiednią szczegółowością.







Łatwy montaż i automatyczne działanie

Kamera Mio MiVue MP20 została zaprojektowana tak, aby nie rozpraszać kierowcy. Magnetyczne mocowanie sprawia, że rejestrator automatycznie rozpoczyna nagrywanie po przypięciu do kasku oraz przechodzi w tryb czuwania, gdy przestajesz się poruszać. To takie proste – bez przycisków, bez zbędnych ustawień. To rozwiązanie pozwala skupić się na jeździe i czerpać przyjemność z każdej trasy.



Nawet 7.5 godziny nagrywania

Mio MiVue MP20 posiada w swoim wnętrzu baterię o pojemności 3200 mAh. Dzięki temu urządzenie oferuje nawet do 7,5 godziny ciągłego nagrywania. To wystarczająco, by zarejestrować całodzienną wycieczkę, przejazd przez miasto czy spontaniczną podróż bez konieczności częstego ładowania.



Gotowa na każdą pogodę

Solidna, metalowa konstrukcja oraz wodoodporność klasy IP67 sprawiają, że Mio MiVue MP20 nie boi się deszczu, kurzu ani zmiennych warunków atmosferycznych. Dzięki temu jest to sprzęt zarówno do miasta, jak i na dłuższe, weekendowe wypady.



Łączność i wygoda

Mio MiVue MP20 posiada wbudowane Wi-Fi, co umożliwia szybkie przesyłanie filmów na smartfona, tworzenie kopii zapasowych oraz udostępnianie materiałów w mediach społecznościowych. Dodatkowo, aplikacja MiVue Pro pozwala także na wygodne aktualizacje oprogramowania OTA, dzięki czemu kamera zawsze działa z najnowszymi funkcjami.



Bezpieczeństwo, które zapisuje się samo

Wbudowany 3-osiowy G-sensor automatycznie wykrywa wszystkie kolizje i nagłe przechyły, zabezpieczając kluczowe nagrania przed nadpisaniem. To praktyczne rozwiązanie dla wszystkich użytkowników dróg, którzy chcą mieć pewność, że ważne momenty zostaną zapisane. W świecie, w którym liczba motocykli rośnie szybciej niż kiedykolwiek, a sytuacje na drodze bywają nieprzewidywalne, rejestracja trasy przestaje być dodatkiem – staje się realnym wsparciem. Mio MiVue MP20 to nie tylko kamera. To dodatkowa para oczu, która może pomóc uniknąć problemów – albo je udowodnić, gdy już się wydarzą.































źródło: Info Prasowe - MiTAC