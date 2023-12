Mio MiVue R850T - lusterko wsteczne z podwójną kamerą samochodową

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Mio wprowadza na rynek swój kolejny super wideorejestrator, ale tym razem jest on zupełnie inny niż dotychczasowe! To model Mio MiVue R850T, który jest zintegrowanym rozwiązaniem kamery w lusterku wstecznym typu E-Mirror. To pierwszy tego typu produkt w portfolio marki. Urządzenie prezentuje się niezwykle nowocześnie i elegancko. Posiada bardzo jasny, 11,88-calowy ekran dotykowy o antyodblaskowej powłoce, który zapewnia doskonałą widoczność. Jej design sprawia, że pasuje do wnętrza każdego samochodu. Dzięki bardzo wąskiej ramce ekranu kamera oferuje o wiele więcej widocznego obszaru w porównaniu do innych tego typu urządzeń o przekątnej 9.66 cala. Sam interfejs (UI) E-lusterka jest bardzo przejrzysty i intuicyjny za co został odpowiednio nagrodzony i otrzymał wyróżnienie IF Design Award 2023.







E-mirror posiada konstrukcję kabli zasilających 3 w 1, która integruje kable GPS, zasilania i tylnej kamery, zapewniając dyskretny, elegancki montaż. Lusterko zapewnia maksymalną widoczność dla bezpieczeństwa jazdy również wtedy, gdy tylne siedzenie jest w pełni zajęte przez pasażerów lub duże przedmioty, ponieważ obiektyw tylnej kamery jest zamontowany na szczycie tylnej szyby.



Doskonała jakość nagrań

Mio MiVue R850T jest wyposażona w przednią kamerę 2.5K 1440P HDR oraz tylną kamerę również w funkcją HDR. Dzięki temu zapisywane obrazy nie są prześwietlone, nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Wykorzystany w kamerze wysokiej jakości czujnik Sony STARVIS oraz technologia HDR (również w tylnej kamerze Mio MiVue T60) eliminują odblaski i odbicia, co sprawia, że nagrania są pozbawione szumów. Technologia HDR (High Dynamic Range), doskonale znana z innych produktów marki Mio ma za zadanie ułatwić odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów na nagraniu.



Czarna skrzynka nowej generacji

Kamera Mio MiVue R850T została wyposażona w wiele inteligentnych funkcji. Jednym z nich jak asystent przejazdu, który dostarcza informacji o odcinkowym pomiarze prędkości oraz ostrzega przed fotoradarami, co chroni portfel kierowcy przed nadmiernym uszczupleniem. Dodatkowo wideorejestrator posiada zintegrowany moduł Wi-Fi 5, który umożliwia użytkownikom wykonywanie kopii zapasowych do smartfona oraz aktualizacje oprogramowania w czasie rzeczywistym. Mio MiVue R850T posiada także funkcję komend głosowych, dzięki czemu kierowca nie musi odrywać rąk z kierownicy i może w pełni bezdotykowo i bezpiecznie kontrolować urządzenie. Gdy samochód stoi zaparkowany, kamera czuwa nad jego bezpieczeństwem, nagrywając w trybie postojowym. Odtąd już żadna rysa ani wgniecenie powstałe na parkingu nie będą straszne, bo w każdym momencie będzie można znaleźć winowajcę na nagraniu kamery.



E-mirror Mio MiVue R850T kosztuje 1999 PLN. Dodatkowo Marka Mio oferuje 3 lata gwarancji na swoje urządzenia. Do końca grudnia 2023 roku można ją kupić aż o 350 PLN taniej w ramach akcji Cashback!

















Źródło: Info Prasowe - MiTAC