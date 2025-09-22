Mio MiVue R860WD – cyfrowy strażnik Twojej trasy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mio z dumą prezentuje drugą już w swoim portfolio kamerę samochodową typu E-mirror: Mio MiVue R860WD. Urządzenie to łączy wyjątkową jakość obrazu, intuicyjną obsługę oraz najnowsze technologie obrazowania. Kamera została zaprojektowana z myślą o kierowcach oczekujących pełnej kontroli nad sytuacją na drodze oraz czytelnych, wiarygodnych nagrań – bez względu na porę dnia i warunki oświetleniowe. MiVue R860WD wyposażona jest w dwie kamery – przednią i tylną – nagrywające w rozdzielczości 2.5K. Obie kamery są zsynchronizowane, co pozwala rejestrować obraz jednocześnie z dwóch perspektyw, bez utraty szczegółów.







Konstrukcja urządzenia zapewnia niezakłóconą widoczność w lusterku wstecznym, a także umożliwia elastyczne dostosowanie kąta nagrywania. Duży, 11,26-calowy ekran dotykowy z powłoką przeciwodblaskową zastępuje oryginalne lusterko wsteczne, zapewniając wygodną obsługę i pełną przejrzystość w każdych warunkach. Jedną z kluczowych innowacji zastosowanych w kamerze jest technologia STARVIS 2, opracowana przez Sony. To zaawansowany system podświetlanych pikseli wykorzystywany w profesjonalnych kamerach do monitoringu, który w kamerze MiVue R860WD pozwala uzyskać wyraźniejszy, ostrzejszy obraz i lepsze odwzorowanie kolorów. Dodatkowo technologia ta znacznie zwiększa jasność rejestrowanych nagrań w nocy, co przekłada się na większą wiarygodność materiału w sytuacjach krytycznych.



MiVue R860WD korzysta również z technologii Mio Night Vision Ultra, która odpowiada za automatyczne dostrajanie obrazu w czasie rzeczywistym. W połączeniu ze szklanymi soczewkami i zaawansowaną optymalizacją ekspozycji HDR, użytkownik otrzymuje nagranie jasne, płynne i pozbawione refleksów – zarówno w ostrym świetle, jak i po zmroku. System automatycznej jasności i funkcja lustrzanego odbicia wspomagają czytelność obrazu niezależnie od warunków otoczenia.



Urządzenie zostało zaprojektowane jako system „wszystko w jednym” – kompaktowe, zintegrowane i łatwe w instalacji. Wbudowane Wi-Fi umożliwia natychmiastowe parowanie z urządzeniami mobilnymi za pomocą kodu QR, a także bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania (OTA). Kamera obsługuje format SuperMP4 (H.265), który pozwala na kompresję plików przy zachowaniu maksymalnej jakości obrazu, z możliwością zapisu co sekundę.



MiVue R860WD oferuje także zaawansowany tryb parkingowy 3 w 1, obejmujący monitoring 24-godzinny, tryb poklatkowy oraz tryb pasywny z detekcją ruchu z przodu i z tyłu pojazdu. Dzięki temu samochód pozostaje chroniony również wtedy, gdy kierowca nie znajduje się w pobliżu. Nowy model MiVue R860WD to doskonałe rozwiązanie dla osób, które poszukują niezawodnej kamery samochodowej z najwyższej półki – eleganckiej, precyzyjnej i gotowej sprostać każdemu wyzwaniu na drodze.



Kamera Mio MiVue R860WD kosztuje 1699 PLN.































źródło: Info Prasowe - MiTAC