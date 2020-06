Moduły RAM XPG osiągają 5000 MHz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Entuzjaści XPG Overclocking Lab zdołali podkręcić moduły RAM z serii Spectrix D60G oraz D50 aż do 5000 MHz! Osiągnięcie takich taktowań na sprzęcie bez użycia ciekłego azotu (LN2) to bardzo trudne zadanie, a według niektórych nawet forma sztuki. Podkręcanie modułów RAM to bardzo złożony temat. Procesory mają zintegrowany kontroler pamięci, który zazwyczaj jest certyfikowany do pewnej częstotliwości. Na przykład, w przypadku Intel Core i9-10900K jest to 2913 MHz, natomiast AMD Ryzen 9 3950X obsłuży 3200 MHz. Nie przeszkadza to jednak w osiągnięciu wyższej częstotliwości. Kwestią losową pozostaje jednak wartość przyspieszenia powyżej tego poziomu.







Powodem jest szereg czynników wpływających na maksymalne taktowanie. Jednym z nich jest tzw. loteria krzemowa, która - tłumacząc w uproszczeniu - sprawia, że można trafić na lepszy lub trochę gorszy egzemplarz procesora. Drugą kwestią jest jakość płyty głównej, a trzecią - kości pamięci zastosowane w modułach RAM. Dopiero odpowiednie dobranie komponentów i trochę szczęścia zapewni tutaj sukces.



Użyta w próbach platforma obejmowała 10-rdzeniowy procesor Intel Core i9-10900K, osadzony na płycie głównej MSI MEG Z490 GODLIKE. W przypadku zastosowania podzespołów podobnej klasy od innych producentów osiągnięte wyniki powinny być jednak zbliżone. XPG wystawiło na próbę dwa zestawy pamięci D60G oraz D50. Najwyższą osiągniętą wartością było taktowanie wynoszące dokładnie 4 998,8 MHz przy opóźnieniach CL19-24-24.



SPECTRIX D50 DDR4 RGB

To bardzo wydajne, a zarazem elegancko wykonane moduły RAM, dedykowane wymagającym użytkownikom. Do ich produkcji użyto kości pamięci najlepszych serii oraz są w pełni kompatybilne z najnowszymi procesorami od AMD i Intela. To sprawia, że mogą one stanowić bardzo dobrą bazę do eksperymentów dla tych, dla których przetaktowanie zapewniane przez profil XMP 2.0 (Extreme Memory Profile) to za mało. Moduły Spectrix D50 będą sprzedawane pojedynczo lub w parach w pojemnościach: 8 GB, 16 GB oraz 32 GB. Ich częstotliwości obejmują natomiast zakres: 3000, 3200, 3600, 4133, 4600 oraz 4800 MHz.



SPECTRIX D60G DDR4 RGB

To moduły, które oprócz dużej wydajności wyróżniają się także bardzo efektownym podświetleniem RGB, zajmującym aż 60% ich powierzchni. Tak samo jak w przypadku modułów D50, składają się one z kości pamięci najlepszych serii oraz obsługują profile XMP 2.0 (Extreme Memory Profile). Jeśli ktoś potrzebuje zarówno efektownie wyglądających, jak i bardzo wydajnych modułów do swojej platformy opartej o najnowsze procesory AMD i Intela, to Spectrix D60G są bardzo dobrym wyborem.

























Źródło: Info Prasowe / ADATA