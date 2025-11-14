Monitory Philips Evnia w niższych cenach na Black Friday

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Black Friday 2025 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim promocje na monitory Philips Evnia. Wśród przecenionych ekranów znajduje się między innymi wyświetlacz z technologią dual-frame oraz sprzęty wykorzystujące matrycę QD-OLED. Philips Evnia 27M2C5501 - wyróżnia się białą szatą kolorystyczną, która w połączeniu z trójstronnym systemem podświetlenia Ambiglow, pozwala na zanurzenie się w świecie ulubionej gry. Wyświetlacz wykazuje zgodność z gamutem DCI-P3 w 93% oraz w 124% z sRGB. Zastosowany w monitorze ekran Fast VA oferuje odświeżanie 180 Hz oraz rozdzielczość 2560 x 1440 px (QHD). W połączeniu z czasem reakcji wynoszącym 0.5 ms (SmartMBR), pozwala na komfortową grę w szybkie, wymagające produkcje.







Philips Evnia 27M2N3800A

To wszechstronny monitor za sprawą niskiego czasu reakcji, wynoszącego 0,5 ms (SmartMBR), oraz wykorzystania technologii dual-frame. Fani gier, którzy są szczególnie zainteresowani eksploracją świata, docenią rozdzielczość 3840 x 2160 px (4K UHD) z odświeżaniem obrazu wynoszącym 160 Hz. Zastosowana matryca Fast IPS jest zgodna z przestrzenią barwową DCI-P3 w 95% oraz zapełnia 130% gamutu sRGB. Ponadto wyświetla 1,07 mld barw, co przekłada się na naturalniejsze przejścia między kolorami oraz lepsze doświadczenia w grach. Jednocześnie fani dynamicznych produkcji mogą przełączyć rozdzielczość 4K UHD na FHD (1920 x 1080 px), tym samym zwiększając odświeżanie ekranu nawet do 320 Hz.



Philips Evnia 34M2C6500

Za sprawą matrycy QD-OLED oraz ekranu w formacie 21:9, monitor ten znajdzie zastosowanie tam, gdzie pomocne jest zwiększone pole widzenia. Gry RPG, fabularne oraz akcji zrobią użytek z szerszego pola, a 10-bitowa matryca o rozdzielczości 3440 x 1440 px (WQHD) zapewnia odzwierciedlenie 1.07 mld kolorów. Płynny obraz to zasługa odświeżania 175 Hz. Monitor wyposażono w system Ambiglow, który otacza ekran z trzech stron, wizualnie rozszerzając obraz i zwiększając immersję. Ponadto niski czas reakcji, wynoszący 0.03 ms (GtG), zgodność ze standardem HDR TrueBlack 400 oraz wsparcie dla technologii AMD FreeSync Premium Pro czyni z tego sprzętu jedną z najbardziej opłacalnych opcji QD-OLEDowych na rynku.



Philips Evnia 49M2C8900L

Szerokie pole widzenia, matryca QD-OLED o rozdzielczości 5120 x 1440 (Dual QHD) oraz 10-bitowej głębi kolorów, w połączeniu z niskim czasem reakcji 0.03 ms (GtG) i odświeżaniem 144 Hz. To wszystko sprawia, że sprzęt ten szczególnie spodoba się fanom simracingu oraz innego typu gier symulacyjnych. Monitor ten wspiera zarówno technologię AMD FreeSync Premium Pro, jak i NVIDIA G-SYNC, dzięki czemu nadaje się do każdego stanowiska. Ponadto wyposażony został w port USB-C, co pozwala na wykorzystanie go jako dodatkowy ekran, który jednocześnie ładuje podłączone urządzenie.



Promocja na Black Friday

Niższe ceny obowiązywać będą od 14.11.2025 do 5.12.2025 lub do wyczerpania liczby egzemplarzy promocyjnych. Monitory w okazyjnych cenach będą dostępne w największych polskich sklepach z elektroniką.

• 27M2C5501: 689 PLN

• 27M2N3800A: 1079 PLN

• 34M2C6500: 2499 PLN

• 49M2C8900L: 3449 PLN



































źródło: Info Prasowe - PHILIPS