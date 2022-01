Monitory Philips z certyfikatem TCO dziewiątej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W grudniu Philips, otrzymał certyfikat TCO dziewiątej generacji dla swojej oferty produktów. Firma jest jedną z pierwszych, które otrzymały wspomniane poświadczenie. Na początek certyfikatem objęte zostały 64 modele. W porównaniu z poprzednimi generacjami, dziewiąta odsłona TCO bierze pod uwagę znacznie szersze spektrum kryteriów z dziedziny produkcji sprzętu IT. TCO Development to firma zarządzająca wiodącym światowym certyfikatem zrównoważonego rozwoju dla produktów IT – TCO Certified. Skupia się ona na wykrywaniu problemów i dbaniu o podejmowanie odpowiednich kroków w trosce o zrównoważony rozwój. Dzieje się tak dzięki stale aktualizowanym kryteriom, niezależnej weryfikacji i ustrukturyzowanym systemom wprowadzania zmian.







Aby spełnić wymagania certyfikatu TCO dziewiątej generacji produkty muszą spełnić rygorystyczne kryteria podzielone na kilka kategorii, przy jednoczesnym utrzymaniu balansu pomiędzy możliwościami urządzeń a elektrooszczędnością. W najnowszej certyfikacji zostało skonstruowanych ponad 40 nowych kryteriów, które zweryfikowali niezależni eksperci z branży.



Podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej istotne − zarówno dla producentów jak i konsumentów. Z jednej strony, firmy mogą lepiej spełniać swoje obowiązki względem środowiska i społeczeństwa dzięki jasno określonym wytycznym. Z drugiej, daje to możliwość wyboru potencjalnym konsumentom, dla których istotne są kwestie ochrony środowiska, spośród produktów sprawdzonych i certyfikowanych przez TCO.



Monitory Philips są produkowane w sposób odpowiedzialny: z troską o ekologię i bezpieczeństwo. Są one wyposażone w innowacje technologiczne pozwalające na oszczędzanie energii i dbanie o środowisko.



Przykładem są rozwiązania, w które wyposażono większość monitorów Philips:

• PowerSensor – pozwala automatycznie zredukować jasność monitora o 70% gdy użytkownik oddali się od ekranu;

• LightSensor – dostosowuje jasność ekranu w zależności od warunków oświetleniowych otoczenia.



Wśród monitorów Philips znajdują się dwa najbardziej efektywne energetycznie modele na świecie: 242B1G oraz 272B1G. Zastosowane w nich rozwiązania pozwalają oszczędzać energię bez utraty jakości obrazu. Philips aktywnie rozwija przejrzysty i etyczny proces produkcji. Oprócz promowania świadomości wśród użytkowników i pomocy im w oszczędzaniu energii, producent stale dąży do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.





























Źródło: Info Prasowe / Philips