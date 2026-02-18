2026-02-18 14:12
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

MoonDrop Skyland rzuca wyzwanie najdroższym słuchawkom planarnym

Obrazek MoonDrop Skyland rzuca wyzwanie najdroższym słuchawkom planarnym

MoonDrop, chiński producent sprzętu audio, ogłasza polską premierę swoich flagowych słuchawek planarnych MoonDrop Skyland. Te otwarte, pełnowymiarowe słuchawki, są już dostępne w sprzedaży, oferując miłośnikom muzyki wyśmienity dźwięk i komfort użytkowania. Sercem MoonDrop Skyland jest 100-milimetrowy, opatentowany przetwornik planarny, wykorzystujący nanoskalową, ultracienką membranę o grubości około 500 nanometrów. Dzięki technologii Full-Driving Technology (FDT), niemal cała powierzchnia membrany jest aktywnie napędzana, co minimalizuje zniekształcenia i zapewnia niezwykle precyzyjne, dynamiczne i naturalne brzmienie. Skyland osiąga imponująco niskie zniekształcenia harmoniczne (THD ≤0.05% @1kHz, 94dB).



Brzmienie Stworzone dla Perfekcji
MoonDrop Skyland zostały zaprojektowane z myślą o neutralnym, niskoszumowym i wiernym odtwarzaniu dźwięku. Ich charakterystyka brzmieniowa jest klarowna, szczegółowa i dynamiczna, z doskonałą rozdzielczością i szeroką sceną dźwiękową. Pasmo przenoszenia rozciąga się od 8 Hz do 34 kHz (IEC61094, FreeField), co gwarantuje pełne spektrum dźwięku, od głębokiego basu po krystalicznie czyste wysokie tony.

Komfort i Design
Konstrukcja słuchawek Skyland łączy w sobie elegancję z funkcjonalnością. Otwarte nauszniki zapewniają naturalną wentylację i szeroką scenę dźwiękową, typową dla tego typu konstrukcji. Lekka, ale solidna budowa oraz ergonomiczne nauszniki gwarantują komfort nawet podczas długich sesji odsłuchowych. Słuchawki wyposażono w podwójne gniazda 3.5mm oraz kabel zbalansowany 4.4mm, co zapewnia elastyczność w podłączeniu do różnorodnych źródeł audio.

Dostępność i Cena
Słuchawki MoonDrop Skyland są już dostępne w sprzedaży w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 3999 PLN.




MoonDrop Skyland rzuca wyzwanie najdroższym słuchawkom planarnym

MoonDrop Skyland rzuca wyzwanie najdroższym słuchawkom planarnym

MoonDrop Skyland rzuca wyzwanie najdroższym słuchawkom planarnym

MoonDrop Skyland rzuca wyzwanie najdroższym słuchawkom planarnym

źródło: Info Prasowe - MIP
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.