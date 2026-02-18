MoonDrop Skyland rzuca wyzwanie najdroższym słuchawkom planarnym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MoonDrop, chiński producent sprzętu audio, ogłasza polską premierę swoich flagowych słuchawek planarnych MoonDrop Skyland. Te otwarte, pełnowymiarowe słuchawki, są już dostępne w sprzedaży, oferując miłośnikom muzyki wyśmienity dźwięk i komfort użytkowania. Sercem MoonDrop Skyland jest 100-milimetrowy, opatentowany przetwornik planarny, wykorzystujący nanoskalową, ultracienką membranę o grubości około 500 nanometrów. Dzięki technologii Full-Driving Technology (FDT), niemal cała powierzchnia membrany jest aktywnie napędzana, co minimalizuje zniekształcenia i zapewnia niezwykle precyzyjne, dynamiczne i naturalne brzmienie. Skyland osiąga imponująco niskie zniekształcenia harmoniczne (THD ≤0.05% @1kHz, 94dB).







Brzmienie Stworzone dla Perfekcji

MoonDrop Skyland zostały zaprojektowane z myślą o neutralnym, niskoszumowym i wiernym odtwarzaniu dźwięku. Ich charakterystyka brzmieniowa jest klarowna, szczegółowa i dynamiczna, z doskonałą rozdzielczością i szeroką sceną dźwiękową. Pasmo przenoszenia rozciąga się od 8 Hz do 34 kHz (IEC61094, FreeField), co gwarantuje pełne spektrum dźwięku, od głębokiego basu po krystalicznie czyste wysokie tony.



Komfort i Design

Konstrukcja słuchawek Skyland łączy w sobie elegancję z funkcjonalnością. Otwarte nauszniki zapewniają naturalną wentylację i szeroką scenę dźwiękową, typową dla tego typu konstrukcji. Lekka, ale solidna budowa oraz ergonomiczne nauszniki gwarantują komfort nawet podczas długich sesji odsłuchowych. Słuchawki wyposażono w podwójne gniazda 3.5mm oraz kabel zbalansowany 4.4mm, co zapewnia elastyczność w podłączeniu do różnorodnych źródeł audio.



Dostępność i Cena

Słuchawki MoonDrop Skyland są już dostępne w sprzedaży w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 3999 PLN.

























źródło: Info Prasowe - MIP