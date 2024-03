Moondrop Space Travel – kosmicznie dobre słuchawki bezprzewodowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Moondrop Space Travel – to słuchawki, które korzystając z najnowszego Bluetooth 5.3 oferują stabilną łączność bezprzewodową, a dzięki doskonałym przetwornikom dynamicznym o średnicy 13mm oraz szerokopasmowemu systemowi redukcji szumów zagrają doskonale w każdych warunkach. Na dodatek wyglądają naprawdę kosmicznie i są przy tym świetnie wykonane. W Moondrop Space Travel zastosowano przetworniki dynamiczne – po jednym na każdą słuchawkę – o średnicy aż 13 mm. Przetworniki te posiadają nowoczesną konstrukcję, ich membrany są kompozytowe, a kopułka w środku jest powlekana tytanem. Takie połączenie zapewnia znakomity, mocny, dynamiczny i kontrolowany zarazem bas oraz czyste średnie i krystaliczne wysokie tony. Cewka tego przetwornika nawinięta jest drutem CCAW, a z kolei napęd to niezwykle silny magnes neodymowy N52.







Niezwykle niskie zniekształcenia w całym paśmie

Zastosowanie nowoczesnych, dużych przetworników dynamicznych posiadających przemyślaną konstrukcję zapewnia nie tylko znakomite brzmienie, ale też świetne wyniki pomiarów. Zniekształcenia harmoniczne (THD, Total Harmonic Distortion) w całym paśmie audio wynoszą poniżej 0.1%, co jest wynikiem niespotykanym w kilkukrotnie nawet droższych słuchawkach

i świadczy też o tym, że Moondrop Space Travel to słuchawki naprawdę wyjątkowe, a ich niska cena to pewnego rodzaju ewenement.



Zaawansowana elektronika i szerokopasmowe ANC

Moondrop Space Travel to nie tylko zaawansowana elektronika, ale także doskonała technologia wyciszania szumów otoczenia. Ta ostatnia, działa w sposób szerokopasmowy i posiada skuteczność aż 35 dB. A żeby to osiągnąć, użyto zaawansowanych, niezwykle wydajnych obliczeniowo układów elektronicznych wraz z bardzo czułymi mikrofonami. Jednocześnie koncepcja działania układu ANC jest w przypadku Moondrop Space Travel nowatorska sama w sobie. I polega na zastosowaniu układu z korekcją wyprzedzającą (znaną, jako „feedforward”), która pozwala wyciszyć hałasy z zewnątrz, a jednocześnie nie wpływa w żaden sposób na brzmienie słuchawek.



Znakomita funkcjonalność i wygoda użytkowania

Słuchawki te wspierają najnowszy standard Bluetooth 5.3 i są oczywiście kompatybilne wstecz. Jednocześnie, słuchawki Moondrop Space Travel posiadają tryb o niskim opóźnieniu dedykowany dla graczy i wszystkich tych, którzy chcą je wykorzystać chociażby do oglądania filmów. Co więcej, zastosowano tutaj intuicyjne sterowanie dotykowe, które możemy dostosować pod siebie za pomocą aplikacji MOONDROP Link 2.0.



Słuchawki oferują nawet trzy charakterystyki odtwarzania niskich tonów: „Monitor” (brzmienie typowo monitorowe, z najniższą ilością basu), „Reference” (brzmienie wyrównane z odpowiednim balansem pomiędzy niskimi a wysokimi tonami) oraz „Basshead”, czyli brzmienie dla wszystkich tych, którym basu jest ciągle za mało.



Słuchawki Moondrop Space Travel dostępne są już dostępne w sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych a ich sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 149 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - MIP