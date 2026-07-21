Motorola - Składane smartfony razr z cashbackiem do 1500 PLN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola wystartowała z wakacyjną promocją na składane smartfony z rodziny razr. Klienci mogą otrzymać zwrot części wydanych środków - nawet do 1500 zł. Cashback obejmuje trzy najnowsze smartfony z serii razr 70 oraz model razr fold. W promocji bierze udział także edycja specjalna razr fold przygotowana z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Składane smartfony Motorola od lat łączą charakterystyczne wzornictwo i kolorystykę z wyjątkową funkcjonalnością. Rodzina razr 70 rozwija tę ideę, oferując wytrzymały zawias wzmocniony tytanem, ulepszone możliwości fotograficzne oraz charakterystyczne dla serii ekrany zewnętrzne, które pozwalają uruchamiać większość aplikacji i korzystać ze smartfona bez otwierania urządzenia. Najnowsza generacja obejmuje trzy modele, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo dopasować urządzenie do swoich potrzeb i budżetu.







Flagowa motorola razr 70 ultra oferuje najwydajniejszy procesor Snapdragon 8 Elite, zaawansowany system aparatów oraz wykończenia premium inspirowane materiałami takimi jak Alcantara czy naturalne drewno. Model razr 70 plus łączy wysoką wydajność Snapdragona 8s Gen 3 z atrakcyjniejszą ceną, stanowiąc propozycję dla osób szukających kompromisu pomiędzy flagowymi osiągami a dostępnym budżetem. Podstawowa motorola razr 70 to dobrze wyposażony model ze średniej półki, który będzie ciekawym wyborem dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę ze składanymi smartfonami.



Ofertę uzupełnia motorola razr fold, model klasy premium i jednocześnie najbardziej zaawansowany składany smartfon w historii marki. Razr fold łączy flagową specyfikację i ekskluzywne wykończenie z wyjątkowymi możliwościami fotograficznymi, docenionymi przez niezależny benchmark DXOMARK. Dzięki rozkładanemu ekranowi o przekątnej 8,09 cala doskonale sprawdza się zarówno podczas edycji zdjęć oraz materiałów wideo, oglądania filmów, jak i komfortowej pracy w podróży. Do smartfona dołączany jest dedykowany rysik. Model dostępny jest także w kolekcjonerskiej, limitowanej edycji FIFA World Cup 2026 Collection, upamiętniającej zakończone właśnie Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.



Motorola we wszystkich modelach razr stawia na autorski design, kolory sygnowane przez Instytut Pantone, wydajność i niezawodność. Wyróżnikiem nowych urządzeń są zastosowane materiały wykończeniowe oraz zaawansowane możliwości fotograficzne wspierane przez sztuczną inteligencję moto ai.



Jak działa wakacyjny cashback?

Wakacyjna promocja trwa od 21 lipca do 17 sierpnia 2026 roku. Po zakupie urządzenia u jednego z biorących udział w akcji partnerów (sklepy oraz operatorzy) i jego rejestracji na stronie internetowej cashback.motopromocja.pl, część wydanych środków wróci na konto klienta.



Wysokość zwrotu uzależniona jest od wybranego modelu smartfona.

• Motorola razr 70 (8/256 GB) – cashback 500 PLN

• Motorola razr 70 plus (12/512 GB) – cashback 750 PLN

• Motorola razr 70 ultra (16/512 GB) – cashback 1000 PLN

• Motorola razr fold (16/512 GB) i motorola razr fold FIFA World Cup 2026 Collection (16/512 GB) – cashback 1500 PLN



Szczegółowe warunki promocji oraz jej ograniczenia określa regulamin dostępny na stronie internetowej akcji.





























źródło: Info Prasowe - motorola