Motorola edge 70 max, już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola edge 70 max zadebiutowała w Polsce i jest już dostępna w sklepach Media Expert oraz RTV EURO AGD. Smartfon łączy wydajność układu Snapdragon 8 Gen 5 i wyjątkowo pojemną baterię z eleganckim wzornictwem. Model edge 70 max to nowość w ofercie marki Motorola. Smartfon został zaprezentowany w lipcu jako uzupełnienie serii edge i zaprojektowano go z myślą o użytkownikach potrzebujących dużego zapasu mocy oraz długiego czasu pracy na jednym ładowaniu. Sprawia to, że może być interesującym wyborem między innymi dla graczy. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 z układem graficznym Adreno 840, wspierany przez 8 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 GB szybkiej pamięci UFS 4.1.







Za utrzymanie wysokiej wydajności podczas długotrwałego obciążenia odpowiada zaawansowany system chłodzenia z ciekłym metalem i komorą parową o powierzchni 5500 mm². Motorola edge 70 max została wyposażona w krzemowo-węglową baterię o pojemności 7100 mAh, obsługującą szybkie ładowanie z mocą 90 W (przewodowo) oraz 25 W (bezprzewodowo).



Na uwagę zasługuje również duży, 6.82-calowy ekran Extreme AMOLED Quad HD+ o częstotliwości odświeżania do 144 Hz i szczytowej jasności sięgającej aż 7000 nitów. Wyświetlacz oferuje 10-bitową głębię kolorów i certyfikat Pantone Validated. Aparat główny wyposażono w sensor Sony LYTIA 710 o rozdzielczości 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), uzupełniony przez aparat ultraszerokokątny 8 Mpx.



Obudowa modelu edge 70 max ma aluminiowe ramki i wykończenie z matowego szkła w trzech wersjach kolorystycznych: Pantone Dark Shadow, Pantone Ice Melt oraz Pantone Aqua Grey. Smartfon posiada certyfikację MIL-STD-810H oraz klasy ochrony IP68/IP69, zapewniające wysoką odporność na pył i wodę, także pod ciśnieniem. Motorola zapewnia trzy kolejne aktualizacje systemu operacyjnego Android oraz aktualizacje zabezpieczeń przez 5 lat.



Cena i dostępność edge 70 max

Motorola edge 70 max (8/256 GB) jest dostępna w rekomendowanej cenie detalicznej 2999 PLN. Sprzedaż modelu w Polsce prowadzą obecnie sklepy Media Expert oraz RTV EURO AGD.























źródło: Info Prasowe - motorola