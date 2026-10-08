Motorola edge 70 plus, już dostępna w T-Mobile

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Z okazji startu sprzedaży smartfona motorola edge 70 plus w Polsce Motorola oraz T-Mobile przygotowały promocję w formacie cashback. Kupując smartfon w październiku, można otrzymać aż 300 PLN zwrotu w formie czeków BLIK. Motorola edge 70 plus to najnowszy średniopółkowy model z rodziny edge, który zadebiutował podczas targów IFA 2026 w Berlinie i właśnie trafił do sprzedaży w sieci T-Mobile. Wyróżnikiem smartfona jest aparat 200 Mpx. Edge 70 plus ma również pojemną baterię 6500 mAh z ładowaniem 45 W i technologią Bypass Charging, charakterystyczny dla serii design w kolorystyce Pantone oraz lekko zakrzywiony na krawędziach ekran Extreme AMOLED o przekątnej 6.78 cala, który sprawia, że ramki są praktycznie niewidoczne, a samo urządzenie znakomicie leży w dłoni.







W Polsce motorola edge 70 plus jest dostępna w wersji pojemnościowej 8/256 GB. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne inspirowane różnymi materiałami. Kolor ciemnozielony (Pantone Mountain View) to inspiracja jedwabiem, kolor błękitny (Pantone Milky Blue) inspiruje się skórą, a wariant szary (Pantone Gray Lilac) nawiązuje do połyskliwej faktury octanu. Smartfon posiada certyfikację MIL-STD-810H oraz spełnia wymagania standardu IP64.



Najnowszy model w serii edge ma ambicje fotograficzne, oferując w niewygórowanej cenie aparat 200 Mpx (f/1.8, OIS), który pozwala skorzystać z cyfrowego, 10-krotnego zoomu i nagrywania materiałów wideo w 4K. W module głównym znajdziemy tu również osobny obiektyw makro. Przedni aparat wykorzystuje matrycę 32 Mpx. Jeśli chodzi o wydajność, smartfon napędza dobrze wyważony i energooszczędny procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Ciekawostką jest technologia Bypass Charging, pozwalająca na korzystanie ze smartfona podczas ładowania – rozwiązanie to nie obciąża baterii, a jednocześnie nie ogranicza wydajności urządzenia.



Motorola edge 70 plus ma na pokładzie Androida 16. Plan aktualizacji przewiduje 5-letnie wsparcie (do 2031 roku), obejmujące m.in. aż trzy kolejne wersje systemu operacyjnego. Rekomendowana cena detaliczna smartfona wynosi 1999 PLN (oferta bez abonamentu), ale dzięki przygotowanej na start sprzedaży promocji można po zakupie odebrać 300 PLN premii pieniężnej w formie czeków BLIK.



Aby skorzystać z promocji, należy kupić smartfon w sieci T-Mobile (w abonamencie lub bez) w dniach 7–31 października 2026 r. Po zarejestrowaniu urządzenia na stronie premia.motopromocja.pl (klient ma na to czas do 6 listopada 2026 r.) zwrot zostanie zrealizowany w formie dwóch czeków BLIK (dwa razy po 150 PLN), które można wypłacić z bankomatu. Z promocji mogą skorzystać zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, a szczegółowy regulamin promocji jest dostępny na stronie akcji.





























źródło: Info Prasowe - motorola