Motorola i Euroleague Basketball ponownie łączą siły

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po sukcesie pierwszej edycji Motorola i Euroleague Basketball z dumą ogłaszają drugi sezon Bouncing for Good — inicjatywy społecznej opracowanej wspólnie z One Team Euroleague Basketball w celu promowania integracji, kreatywności i zdrowych nawyków wśród dzieci z wrażliwych społeczności w całej Europie. Po spotkaniu z ponad 500 dziećmi w pierwszym sezonie, program powraca w tym roku z rozszerzonym zasięgiem — angażując więcej miast, klubów i lokalnych podmiotów. Bazując na tym sukcesie, Euroleague Basketball, Motorola i każdy z uczestniczących klubów będą kontynuować współpracę z lokalnymi szkołami lub podmiotami społecznymi, tak aby realizować działania łączące edukację i wartości koszykówki, korzystając z technologii i sprzętu zapewnionego w ramach tej udanej inicjatywy.







W ramach partnerstwa Motoroli i Euroleague Basketball, program „Bouncing for Good” ma na celu stworzenie bezpiecznego i integracyjnego środowiska, w którym młodzi ludzie mogą się uczyć, bawić i nawiązywać kontakty. Każdy projekt jest opracowywany wspólnie przez kluby i ich lokalnych partnerów, aby odzwierciedlał konkretne potrzeby społeczności, i podobnie jak w zeszłym roku, będzie podzielony na poranne warsztaty edukacyjne oraz popołudniowe imprezy charytatywne związane z koszykówką. Łącząc sport, innowacje i sztukę, inicjatywa ta pielęgnuje poczucie przynależności i pewności siebie, pomagając uczestnikom w nabywaniu ważnych umiejętności życiowych, które wykraczają daleko poza koszykówkę.



Podczas warsztatów, uczestnicy w wieku od 8 do 12 lat wezmą udział w interaktywnych sesjach prowadzonych przez trenerów One Team, łączących zabawę z edukacją poprzez zajęcia oparte na koszykówce, które podkreślają takie wartości, jak szacunek, wytrwałość i współpraca. Dzięki wsparciu technologii Motoroli wezmą również udział w kreatywnych wyzwaniach, w tym grach pamięciowych, wyzwaniach zespołowych z wykorzystaniem kodów QR, quizach i ćwiczeniu grupowym polegającym na zaprojektowaniu własnej „idealnej piłki” – muralu, który wizualnie wyraża to, czego nauczyli się i czego doświadczyli razem. Warsztat zakończy się ceremonią przekazania darowizny, podczas której każdy uczestnik otrzyma piłkę do koszykówki i pamiątki z autografami członków drużyny – trwałą pamiątkę ich wysiłku i entuzjazmu dla tej gry.



Drugi sezon akcji „Bouncing for Good” rozpocznie się 3 listopada w szkole Kralj Aleksandar I w Belgradzie w Serbii, z udziałem zawodników Crvena Zvezda i Partizan, a następnie w kolejnych miesiącach będzie kontynuowany w wielu innych miastach Europy.

































źródło: Info Prasowe - motorola