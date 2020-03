Motorola moto e6s

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy model z rodziny moto e — moto e6s — to urządzenie Motoroli, które oferuje użytkownikom wszystkie potrzebne funkcje po wyjątkowo atrakcyjnej cenie. System dwóch aparatów w moto e6s umożliwia bezproblemowe robienie znakomitych zdjęć w profesjonalnej jakości. Szybko ostrzącym aparatem o rozdzielczości 13 MP można robić wyjątkowo kreatywne zdjęcia, a czujnik głębi umożliwia rozmywanie tła na pięknych portretach. Zapisane zdjęcia i nagrania wideo można prezentować na efektownym wyświetlaczu Max Vision o przekątnej 6.1 cala. Panoramiczny ekran ożywia ulubione filmy, seriale i gry, a jednocześnie mieści się wygodnie w dłoni.







Czytnik linii papilarnych jest wygodnie i dyskretnie wbudowany z tyłu telefonu, dlatego dostęp do urządzenia jest jeszcze szybszy i łatwiejszy. Po odblokowaniu telefon działa bez opóźnień dzięki ultraszybkiemu, ośmiordzeniowemu procesorowi o częstotliwości taktowania 2 GHz. moto e6s reaguje na każde dotknięcie, stuknięcie i przesunięcie palcem, dlatego można bezpośrednio przechodzić do odpowiednich funkcji i aplikacji, wiedząc, że wszystko będzie działać płynnie. Wbudowana pamięć o pojemności 32 GB mieści mnóstwo zdjęć, plików muzycznych i filmów, a korzystając z gniazda karty microSD1, można zawsze dodać jeszcze 256 GB.



Niezależnie od tego, jak upływa dzień, nie popsują go zachlapania ani zalania telefonu, ponieważ urządzenie jest chronione hydrofobową obudową, która zabezpiecza smartfon na zewnątrz i wewnątrz.



moto e6s będzie dostępna w najbliższych tygodniach w wybranych krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. W Polsce model będzie dostępny w kolorze niebieskim. Do sprzedaży trafi w ciągu kilku tygodni w sieci RTV EURO AGD. Przewidywana cena to 449 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / Motorola