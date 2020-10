Motorola razr 5G, już dostępna w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa motorola razr 5G charakteryzuje się kultowym, minimalistycznym designem kojarzonym z legendarną „brzytwą”, a jednocześnie zyskuje nowe, zaawansowane funkcjonalności takie jak zewnętrzny wyświetlacz Quick View, ultraszybką łączność z siecią 5G i najbardziej zaawansowany aparat do selfie na świecie. Zaprojektowana zgodnie z filozowią „design first” oraz w oparciu o wrażenia użytkowników pierwszej generacji motorola razr jest jedynym smartfonem z klapką zachowującym pełną funkcjonalność po jej zamknięciu. Ta zupełnie nowa konstrukcja zmienia sposób interakcji użytkowników z telefonem, zaś dostępność dwóch ekranów w razr 5G pozwala urządzeniu działać inaczej niż jakikolwiek inny smartfon na rynku.







Dzięki przełomowej konstrukcji zawiasu z zerową szczeliną razr 5G składa się idealnie na pół, czyniąc smartfon najbardziej kompaktowym telefonem na rynku. System dynamicznego składania został poddany rygorystycznym testom samego procesu składania telefonu, ale także odporności na upadek, zmiany temperatur i innych obciążeń, aby zapewnić trwałość i niezawodność urządzenia. Test cyklu składania wykazał, że zawias w razr 5G został zaprojektowany tak, by wytrzymać do 200 000 zamknięć i otwarć klapki.



Motorola razr 5G jest od dzisiaj dostępna w sprzedaży w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 6499 PLN w ofercie RTV Euro AGD, Media Expert, x-Kom, Media Markt; oraz operatorów Plus i T-Mobile.





















Źródło: Info Prasowe / Motorola