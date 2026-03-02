Motorola razr fold dołącza do rodziny razr

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola zaprezentowała swój pierwszy składany smartfon w formacie książkowym (foldable) jako najnowszy model w rodzinie razr. Motorola razr fold łączy duży ekran ze smukłą konstrukcją, oferuje także wysokiej klasy aparaty i charakterystyczne wzornictwo w kolorach PANTONE. Fani piłki nożnej otrzymają specjalną edycję z okazji FIFA World Cup 26. Smartfon został zaprojektowany z myślą o kreatywnych profesjonalistach, użytkownikach intensywnie korzystających z multimediów oraz osobach nastawionych na produktywność i wielozadaniowość. Motorola razr fold wyposażona jest w dwa wyświetlacze – zewnętrzny 6.6-calowy oraz wewnętrzny, składany o przekątnej 8.09 cala. Po rozłożeniu urządzenie ma zaledwie 4.55 mm grubości, a po złożeniu 9.98 mm. Przy wadze 243 g pozostaje przy tym wyjątkowo poręcznym smartfonem.







Konstrukcja umożliwia pracę w trybie laptopa, namiotu oraz częściowego złożenia. Dzięki temu urządzenie sprawdza się zarówno podczas oglądania wideo, pracy z dokumentami, jak i prowadzenia wideokonferencji. Zawias ze stali nierdzewnej w konstrukcji typu tear-drop zaprojektowano z myślą o trwałości i wygodzie korzystania z wewnętrznego wyświetlacza. Na tle innych składanych smartfonów model wyróżnia się bardzo wysoką jasnością oraz stopniem ochrony zewnętrznego ekranu 6.6 cala – to pierwszy smartfon wykorzystujący szkło Corning Gorilla Glass Ceramic 3. Urządzenie posiada baterię krzemowo-węglową o pojemności 6000 mAh – rekordowej wśród smartfonów typu foldable. Ogniwo wspiera szybkie ładowanie TurboPower 80 W oraz bezprzewodowe ładowanie 50 W. Za wysoką jakość dźwięku odpowiada Dolby Atmos oraz strojenie głośników stereo Sound by Bose. Smartfon wyposażono również w trzy mikrofony i przystosowano do współpracy z najnowszym rysikiem moto pen ultra.



Fotograficzny lider w segmencie składanych smartfonów

Podobnie jak wprowadzona niedawno do sprzedaży motorola signature, nowa motorola razr fold zaskakuje możliwościami fotograficznymi. Według niezależnych testów DXOMARK (marzec 2026) model zajmuje 1. miejsce w kategorii smartfonów składanych, uzyskując 164 punkty oraz certyfikat DXOMARK Gold Label.



W modelu razr fold znalazło się łącznie pięć aparatów:

· Główny aparat 50 Mpx (Sony LYTIA 828), przysłona f/1.6, OIS, nagrywanie wideo 8K i Dolby Vision

· Ultraszerokokątny 50 Mpx (122°), przysłona f/2.0 z trybem Macro Vision od 3.5 cm

· Teleobiektyw peryskopowy 50 Mpx (Sony LYTIA 600), 3x zoom optyczny, OIS oraz do 100x Super Zoom Pro wspierany przez AI

· Aparat do selfie 32 Mpx, przysłona f/2.4, nagrywanie 4K i technologia Quad Pixel (w zewnętrznym ekranie 6.6 cala)

· Aparat 20 Mpx, przysłona f/2.4, do wideorozmów i selfie (w wewnętrznym ekranie 8.09 cala)



Adaptacyjna konstrukcja pozwala wykorzystywać urządzenie jako statyw, co rozszerza możliwości twórcze i umożliwia samodzielną rejestrację zdjęć oraz wideo praktycznie każdym z aparatów.



Dwa ekrany i nieskończone możliwości

Dzięki dwóm pełnowymiarowym wyświetlaczom motorola razr fold może funkcjonować zarówno jako smartfon, jak i tablet. Zastosowana nakładka systemowa umożliwia dynamiczne przełączanie się pomiędzy ekranami bez konieczności zamykania aplikacji. Ekran zewnętrzny o przekątnej 6.6 cala to pOLED z odświeżaniem do 165 Hz i rozdzielczością 2520 × 1080 pikseli (21:9). Jego szczytowa jasność sięga 6000 nitów. Wewnętrzny ekran 8.09 cala wykorzystuje matrycę LTPO 2K (2484 × 2232 piksele, odświeżanie do 120 Hz, proporcje 8:7.2) i osiąga jasność szczytową 6200 nitów. Oba wyświetlacze wspierają HDR10+, oferują 10-bitową głębię kolorów oraz certyfikaty Dolby Vision i Pantone Validated.



Sercem modelu jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 wspierany przez 16 GB pamięci RAM (z funkcją RAM Boost) oraz 512 GB pamięci wewnętrznej – w konfiguracji dostępnej w Polsce. Aby zachować pełną płynność działania i ograniczyć zjawisko throttlingu przy ultrasmukłej konstrukcji, zastosowano zaawansowany system chłodzenia cieczą. Smartfon wyposażono w najnowszą generację moto ai, umożliwiającą korzystanie z różnych modeli językowych dostępnych na rynku, w tym rozwiązań od Google (Gemini), Microsoft (Copilot) oraz Perplexity AI. Urządzenie obsługuje rysik moto pen ultra, który pozwala przekształcić wewnętrzny ekran w wygodną przestrzeń roboczą do pisania, tworzenia adnotacji i intuicyjnego przenoszenia treści.



Jak przystało na flagowca, motorola razr fold została zaprojektowana z myślą o trwałości i długoletnim działaniu. Producent gwarantuje 7 lat aktualizacji systemu Android (siedem kolejnych wersji OS) oraz 7 lat aktualizacji bezpieczeństwa (SMR w cyklu dwumiesięcznym).



Dwie wersje kolorystyczne i edycja specjalna FIFA World Cup 26

Motorola we współpracy z PANTONE przygotowała dwie wersje kolorystyczne: PANTONE Blackened Blue, wykończoną materiałem inspirowanym tkaniną pique diamond, oraz PANTONE Lily White z wykończeniem inspirowanym jedwabiem. W ramach partnerstwa z FIFA model razr fold trafi również do specjalnej kolekcji FIFA World Cup 26 Collection. Edycja dla entuzjastów piłki nożnej została wykończona teksturowanym materiałem ozdobionym oficjalnym logotypem turnieju, wykonanym ze stali nierdzewnej i pokrytym 24-karatowym złotem.



Ceny w Polsce i przedsprzedaż edycji specjalnej

Smartfon motorola razr fold (16/512 GB) będzie dostępny w Polsce w obu kolorach PANTONE, w rekomendowanej cenie 9999 PLN. Dostępność urządzenia zostanie ogłoszona bliżej daty lokalnej premiery.



Już 13 kwietnia 2026 roku wystartuje przedsprzedaż edycji specjalnej razr fold FIFA World Cup 26 (16/512 GB), w rekomendowanej cenie 11499 PLN. Klienci, którzy zakupią edycję specjalną, wraz ze smartfonem otrzymają jeden bilet na mecz w ramach FIFA World Cup 26 - szczegółowe informacje zostaną wkrótce udostępnione na oficjalnej stronie Motorola. Wszystkie zestawy sprzedażowe razr fold dostępne w Polsce będą obejmować smartfon oraz rysik moto pen ultra.





























źródło: Info Prasowe - motorola