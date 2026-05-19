Motorola serii razr 70 oraz edge 70 pro już w sprzedaży

Motorola wprowadziła do sprzedaży w Polsce trzy składane smartfony z rodziny razr 70 oraz model edge 70 pro. Nowości właśnie trafiają do sklepów oraz do operatorów komórkowych. Producent przygotował także ofertę premierową z cashbackiem do 1000 PLN. Motorola w nowych modelach stawia na połączenie charakterystycznego dla marki designu i kolorystyki sygnowanej przez Instytut Pantone, rozwijając koncepcję projektową Collections by Motorola. Marka konsekwentnie rozwija własne wzornictwo. Wyróżnikiem nowych urządzeń są zastosowane materiały wykończeniowe oraz zgodna z najnowszymi trendami stylistyka. Nie zabrakło także zaawansowanych możliwości fotograficznych oraz najnowszych rozwiązań spod znaku moto ai.







Legendarna klapka w trzech wersjach

Nowa seria składanych smartfonów motorola razr 70 obejmuje trzy modele: razr 70 ultra, razr 70 plus oraz razr 70. Każdy z nich odpowiada na inne potrzeby użytkowników, a nowością w rodzinie jest środkowy wariant z dopiskiem plus.

Wszystkie tegoroczne modele razr oferują wzmocniony tytanem zawias, odporność klasy IP48 oraz charakterystyczny format flipa z funkcjonalnym ekranem zewnętrznym, na którym można uruchamiać aplikacje mobilne.



Flagowy smartfon motorola razr 70 ultra (16/512 GB) został wyposażony w 4-calowy ekran zewnętrzny oraz 6.96-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED 165 Hz o jasności do 5000 nitów. Napędza go procesor Snapdragon 8 Elite, wspierany przez baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W oraz ładowaniem bezprzewodowym 30 W. Model oferuje także zaawansowany system aparatów 50 Mpx z główną matrycą typu LOFIC oraz możliwość nagrywania wideo 8K z Dolby Vision. Całość uzupełniają wykończenia premium inspirowane Alcantarą (Pantone Orient Blue) i drewnem (Pantone Cocoa).



Motorola razr 70 plus (12/512 GB) to bardziej zbalansowany wariant, łączący wysoką wydajność z niższą metką cenową. Smartfon oferuje 4-calowy ekran zewnętrzny, 6.9-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED 165 Hz o jasności do 3000 nitów, procesor Snapdragon 8s Gen 3 oraz baterię 4500 mAh z ładowaniem 45 W i bezprzewodowym 15 W. System aparatów obejmuje dwa moduły 50 Mpx oraz aparat selfie 32 Mpx. W Polsce model razr 70 plus debiutuje w wykończeniu inspirowanym tkaniną, w ciemnozielonym kolorze Pantone Mountain View.



Najbardziej przystępnym modelem w rodzinie jest motorola razr 70 (8/256 GB), składany smartfon w cenie klasycznego urządzenia ze średniej półki. Razr 70 wyposażono w 3,63-calowy ekran zewnętrzny oraz 6.9-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED 120 Hz o jasności do 3000 nitów. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7450X, a bateria 4800 mAh wspiera ładowanie 30 W oraz bezprzewodowe 15 W. Smartfon oferuje podwójny aparat 50 Mpx i aparat selfie 32 Mpx, a klienci w Polsce będą mogli wybrać jeden z trzech wariantów wykończenia obudowy. Perłowy acetat (Pantone Bright White) wyróżnia się niepowtarzalną fakturą, a inspirowane tkaninami warianty (szary/Pantone Hematite) i (zielony/Pantone Sporting Green) dobrze leżą w dłoniach i prezentują się jak smartfony klasy premium.



Motorola edge 70 pro

Do portfolio marki dołącza także motorola edge 70 pro, najnowszy przedstawiciel klasycznej serii edge. Model ten jest jednym z najlepszych przykładów wzornictwa rozwijanego w ramach koncepcji Collections by Motorola. Wyróżnia się smukłą konstrukcją, zakrzywionym ekranem oraz zastosowaniem materiałów inspirowanych jedwabiem (granatowy/Pantone Zinfandel) i wełną (bordowy/Pantone Titan). Motorola edge 70 pro (8/256 GB) oferuje system czterech aparatów 50 Mpx, w tym główny moduł z matrycą Sony LYTIA 710, teleobiektyw z 3.5-krotnym zoomem optycznym oraz aparat ultraszerokokątny z funkcją makro. Smartfon wyposażono także w 6.78-calowy ekran Extreme AMOLED 144 Hz o jasności do 5200 nitów oraz głośniki stereo z Dolby Atmos. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 8500 Extreme oraz szybka pamięć UFS 4.1. Smartfon oferuje również baterię 6500 mAh z ładowaniem TurboPower 90 W i bezprzewodowym 15 W. Obudowa modelu edge 70 pro spełnia rygorystyczne normy wodoodporności IP68/IP69 oraz militarny standard odporności MIL-STD-810H.



Funkcjonalność i wygoda

Wszystkie nowe modele debiutują z systemem Android 16, lekką nakładką Hello UI oraz funkcjami moto ai wykorzystującymi m.in. Google Gemini, Microsoft Copilot i Perplexity AI. Motorola zapewnia także 5-letnie wsparcie w zakresie aktualizacji bezpieczeństwa oraz aktualizacje do trzech kolejnych wersji Androida.

Warto podkreślić, że wszystkie nowe modele wpisują się w strategię ograniczania wpływu na środowisko - opakowania pozbawione są plastiku, a w konstrukcji smartfonów wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu.

Nowości w Polsce. Promocje, ceny i dostępność



Składane smartfony z serii razr 70 oraz model edge 70 pro są dostępne w sprzedaży od 19 maja. Motorola przygotowała promocję cashback, która będzie obowiązywać od 19 maja do 2 czerwca (włącznie). Dzięki ofercie promocyjnej, po zakupie i rejestracji wybranego urządzenia na stronie promocji, część kwoty wróci na konto klienta. Wysokość zwrotu uzależniona jest od wybranego modelu smartfona.



• Motorola razr 70 ultra (16/512 GB) – cena rekomendowana: 5999 PLN, cashback: 1000 PLN Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, sklepy RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Vobis, eLenovo, Komputronik, Delkom, Sferis, Max Elektro; sieci: Orange, Play, Plus i T-Mobile;

• Motorola razr 70 plus (12/512 GB) – cena rekomendowana: 4499 PLN, cashback: 700 PLN. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, RTV Euro AGD;

• Motorola razr 70 (8/256 GB) – cena rekomendowana: 3399 PLN cashback: 500 PLN. Dostępność: sklep Media Expert oraz Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie; sieć: Orange;

• Motorola edge 70 pro (8/256 GB) – cena rekomendowana: 2599 PLN, cashback: 500 PLN. Dostępność: sklepy RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Sferis, Vobis, Delkom, eLenovo, Komputronik oraz Showroom Lenovo i Motorola w Warszawie; sieci: Play, Plus i T-Mobile.



Od 19 maja w regularnej sprzedaży dostępny jest również smartfon motorola razr fold. Z tej okazji do 2 czerwca przedłużona została oferta cashback w wysokości 1500 PLN obowiązująca na ten model w trakcie jego przedsprzedaży.



• Motorola razr fold (16/512 GB) – cena rekomendowana: 9999 PLN, cashback: 1500 PLN. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, sklepy RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Vobis, eLenovo, Delkom, Max Elektro; sieci: Orange, Play, Plus i T-Mobile

• Motorola razr fold FIFA World Cup 26 (16/512 GB) – cena rekomendowana: 11499 PLN, cashback: 1500 PLN. Dodatkowo każdy klient wybierający edycję limitowaną może otrzymać bilet na mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Dostępność: Showroom Lenovo x Motorola w Warszawie, sklepy RTV Euro AGD, Media Expert, sieci: Orange.































źródło: Info Prasowe - motorola