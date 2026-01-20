Motorola signature, już w sprzedaży - w Orange słuchawki w prezencie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Polsce ruszyła sprzedaż smartfona motorola signature, pierwszego modelu z nowej linii ultra-premium. W sieci Orange motorola signature jest już dostępna z dodatkowym bonusem — słuchawkami moto buds loop w kolorze Trekking Green, które przysługują po rejestracji zakupu online. Akcja promocyjna potrwa do 1 lutego 2026 r. Rekomendowana cena detaliczna modelu signature w Polsce to 4299 zł, jednak w ofercie sieci Orange dostępne są plany abonamentowe, z którymi można nabyć urządzenie na korzystniejszych warunkach.







Motorola signature oferuje wysokiej klasy ekran Extreme AMOLED o przekątnej 6.8 cala i rozdzielczości Super HD, odświeżany z częstotliwością do 165 Hz, przy maksymalnej jasności sięgającej 6200 nitów. Obsługa Dolby Vision i HDR gwarantuje wysoką jakość obrazu w każdych warunkach. Za wydajność odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, wspierany przez 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej (UFS 4.1).



To smartfon zaprojektowany z myślą o połączeniu zaawansowanej technologii, wyrafinowanego designu oraz kolorystyki PANTONE z wysoką wartością użytkową, obejmującą m.in. 7-letni okres aktualizacji. Signature spełnia wyśrubowane normy odporności — militarny standard MIL-STD-810H oraz certyfikację IP68/IP69.



System aparatów obejmuje trzy moduły 50 Mpx (aparat główny, teleobiektyw oraz moduł ultraszerokokątny), wspierane przez 50 Mpx aparat selfie. Smartfon wykorzystuje trzy wysokiej klasy matryce Sony LYTIA, obsługuje nagrywanie wideo w 8K, a optyczna stabilizacja obrazu oraz algorytmy AI poprawiają jakość zdjęć i filmów. Motorola signature została wyposażona w nowoczesne ogniwo krzemowo-węglowe o pojemności 5200 mAh i obsługuje szybkie ładowanie w standardzie TurboPower 90 W (przewodowo) oraz 50 W (bezprzewodowo).



Kupując smartfon motorola signature między 19 stycznia a 31 grudnia 2026 roku, nabywca może dołączyć do programu motorola Loyalty+ i odzyskać do 50% zapłaconej ceny. Wystarczy zarejestrować zakup w ciągu 15 dni, a po upływie 12–18 miesięcy wymienić urządzenie na nowy model marki Motorola. Regulamin programu dostępny jest na stronie Motorola Polska. Dodatkowo wszyscy nabywcy modelu motorola signature mogą skorzystać z oferty promocyjnej obejmującej 6-miesięczny okres bezpłatnego dostępu do usługi AI Perplexity Pro.



Słuchawki moto buds loop łączą styl, komfort i nowoczesne rozwiązania z technologią Sound by Bose. To pierwsze słuchawki marki Motorola o otwartej konstrukcji, zaprojektowane z myślą o wygodzie noszenia. Moto buds loop są idealnym wyborem dla osób, które nie chcą tracić kontaktu z otoczeniem, a jednocześnie poszukują słuchawek atrakcyjnych wizualnie i oferujących wysoką jakość dźwięku.

































źródło: Info Prasowe - motorola