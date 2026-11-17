Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Można już zamawiać smartfon motorola signature 27. Najnowszy i najbardziej zaawansowany flagowiec w historii marki Motorola pojawił się w ofercie największych sklepów z elektroniką oraz wybranych operatorów komórkowych. Na klientów czeka pakiet premierowy o wartości 2400 PLN, obejmujący zestaw akcesoriów oraz roczną ochronę wyświetlacza. Motorola signature 27 łączy dopracowane wzornictwo, flagową wydajność i możliwości fotograficzne z najwyższej półki. Smartfon można zamawiać od 16 listopada, a jego wysyłka rozpocznie się już 23 listopada, wraz ze startem regularnej sprzedaży.







Jednym z największych atutów modelu signature 27 jest system aparatów doceniony przez ekspertów fotograficznych z DXOMARK. W stworzonym przez tę organizację globalnym rankingu motorola signature 27 zajmuje obecnie drugie miejsce (wynik 173 punktów). To najwyższa ocena spośród wszystkich smartfonów, które zadebiutowały w rankingu w tym roku. Model signature 27 otrzymał również prestiżowe wyróżnienie DXOMARK Gold Label 2027.



Zastosowanie aparatu głównego 50 Mpx, opartego na najnowszej matrycy Sony LYTIA 910 z technologią LOFIC, pozwala robić dobre zdjęcia niezależnie od warunków. Obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpx umożliwia uchwycenie znacznie szerszego kadru. Dzięki potężnemu peryskopowemu teleobiektywowi 200 Mpx z 3-krotnym zoomem optycznym można z łatwością skrócić dystans do fotografowanego obiektu, kadrować ujęcia z daleka i cieszyć się bogactwem szczegółów. Ponadto signature 27 jako pierwszy smartfon na rynku został wyposażony w czujnik EVS, który pozwala „zamrozić” ruch i precyzyjnie fotografować szybko poruszające się obiekty. Zestaw uzupełnia aparat do selfie z matrycą 50 Mpx.



Flagowa wydajność, elegancki design i 36 miesięcy gwarancji

Za wydajność modelu signature 27 odpowiada najwydajniejszy na rynku procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, wspierany przez zaawansowany system chłodzenia Motorola ArcticMesh. W Polsce smartfon dostępny jest z 12 GB pamięci RAM i 512 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 4.1. Model signature 27 wyposażony został w 6.78-calowy ekran Extreme AMOLED Duo Tandem o szczytowej jasności 12000 nitów oraz baterię o pojemności 7000 mAh, obsługującą ładowanie przewodowe 90 W i bezprzewodowe 50 W. Za jakość dźwięku odpowiada system audio opracowany we współpracy z duńską marką Bang & Olufsen. Obudowę smartfona wykonano z aluminium klasy lotniczej, z elementami ceramicznymi wokół wyspy aparatu, i wykończono eleganckim tworzywem.



Motorola zadbała również o rygorystyczną certyfikację swojego flagowca i długie wsparcie. Model signature 27 spełnia wymagania normy militarnej MIL-STD-810H, a w zakresie odporności na pył i wodę posiada certyfikaty IP68/IP69. Urządzenie działa pod kontrolą Androida 17, a producent zapewnia siedem lat aktualizacji systemu i zabezpieczeń. Każdy smartfon motorola signature 27 pochodzący z polskiej dystrybucji objęty jest przedłużoną gwarancją producenta. Zamiast standardowych 24 miesięcy użytkownicy otrzymują łącznie 36 miesięcy ochrony gwarancyjnej.



Oferta premierowa o wartości 2400 PLN

Specjalna oferta premierowa obowiązuje od 16 listopada 2026 r. do 13 stycznia 2027 r. i obejmuje:

• Zestaw akcesoriów – promocyjny box zawierający ładowarkę sieciową TurboPower 125 W, zegarek moto watch oraz głośnik Bluetooth moto sound flow (wartość akcesoriów 1667 PLN);

• Roczną ochronę wyświetlacza – możliwość bezpłatnej wymiany uszkodzonego wyświetlacza w okresie 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia (wartość usługi 733 PLN).



Szczegółowe warunki promocji oraz regulamin oferty premierowej dostępne są na stronie rejestracja.motopromocja.pl.





Cena i dostępność

Smartfon motorola signature 27 (12/512 GB) można już zamawiać u wybranych partnerów marki, w tym w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie oraz w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, X-kom, Neonet, Komputronik, Oficjalny Sklep Allegro, Delkom, Sferis i Vobis. Smartfon debiutuje również w ofercie operatorów Orange, Play i Plus.



Rekomendowana cena detaliczna urządzenia wynosi 7599 PLN. Regularna sprzedaż i wysyłka zamówionych smartfonów rozpoczną się 23 listopada.































źródło: Info Prasowe - motorola