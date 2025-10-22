2025-10-22 13:27
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Motorola ujawnia kolejne tajemnice nadchodzącego smartfona

W drodze do premiery 5 listopada, kiedy zaprezentowany zostanie nasz najnowszy smartfon klasy premium, ujawniamy jego kolejne cechy. Wspomnieliśmy już o pojemnej baterii krzemowo-węglowej (4800 mAh z ładowaniem 68 W), a także o wyjątkowo smukłej obudowie (zaledwie 5,99 mm grubości i 159 g wagi), z ramką wykonaną z aluminium klasy lotniczej. Dzięki procesorowi Snapdragon 7 Gen 4, zaawansowanym opcjom AI, nawet 5 GB RAM z technologią RAM Boost i do 55 GB pamięci, smartfon zapewni błyskawiczną wydajność, doskonałą grafikę i mnóstwo miejsca na treści oraz kreacje. Więcej szczegółów zdradzimy, już 29 października.






źródło: Info Prasowe - motorola
