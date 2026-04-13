Motorola zagra z Ewą Pajor

Motorola ogłasza nawiązanie dwuletniej współpracy z Ewą Pajor. Sportsmenka została ambasadorką marki, a jej historia stała się fundamentem dla platformy komunikacyjnej „Graj po swoje”. Ewa to jedna z najlepszych piłkarek świata i kapitanka reprezentacji Polski, która prowadzi kadrę w walce o awans do Mistrzostw Świata w Brazylii. Jej determinacja, skuteczność i charyzma sprawiają, że jest nie tylko liderką na boisku, ale także ważną ambasadorką polskiego sportu. Partnerstwo obejmuje szeroko zakrojone działania w mediach i kanałach społecznościowych, a także obecność marki w autorskich inicjatywach sportowych Ewy. Sportsmenka będzie również brała udział w wydarzeniach oraz projektach organizowanych przez markę Motorola.







„Graj po swoje” – manifest bycia sobą

Hasło towarzyszące współpracy to manifest zachęcający do autentyczności w każdym obszarze życia: „Nie próbuj pasować do czyjegoś schematu. Rób coś w swoim stylu, tempie, w swoich kolorach, wbrew ograniczającym Cię regułom”. Motorola nie moralizuje, lecz daje impuls do działania na własnych zasadach – niezależnie od tego, czy mowa o sporcie, czy codziennych wyzwaniach. W ramach partnerstwa powstał spot opowiadający historię dziewczyny, która wykorzystuje swój moment, by realizować swoje pasje. Postać Ewy Pajor stanowi tu kluczową inspirację – dowód na to, że konsekwentne podążanie własną drogą przynosi efekty.



Obecność w sieci i przestrzeni publicznej

Działania z udziałem ambasadorki będą realizowane na szeroką skalę w Internecie i mediach społecznościowych. Wizerunek Ewy Pajor pojawi się również w przestrzeni miejskiej (billboardy, ekrany cyfrowe), a także w punktach sprzedaży partnerów marki Motorola. Współpraca wykracza poza ramy kampanii reklamowej. Ewa Pajor weźmie czynny udział w wybranych eventach i wydarzeniach specjalnych marki Motorola, budując bezpośrednią relację z fanami oraz osobami zainteresowanymi sportem i technologią.



Motorola i Ewa Pajor – wspólne inicjatywy sportowe

Motorola jako partner dołącza do inicjatyw, które Ewa Pajor od lat z sukcesem rozwija, wspierając ją w realizacji autorskich projektów sportowych:

• Pajor & Tarczyńska Visa Summer Cup 2026 – jubileuszowa, 5. edycja turnieju promującego kobiecą piłkę nożną, w którym Motorola wystąpi jako Sponsor Główny.

• Pajor & Tarczyńska Motorola Summer Camp 2026 – pierwsza edycja nowego formatu obozów sportowych, w którym marka pełni rolę Sponsora Strategicznego, stając się częścią procesu edukacji sportowej młodzieży prowadzonej bezpośrednio przez Ewę Pajor.















źródło: Info Prasowe - motorola