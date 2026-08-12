Mozos ERGO-P - marka rozszerza ofertę foteli ergonomicznych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mozos wprowadza do swojej oferty nowy fotel ergonomiczny ERGO-P, zaprojektowany z myślą o osobach spędzających wiele godzin przy komputerze. Model łączy regulację wysokości i głębokości siedziska, podłokietniki 3D, odchylane oparcie z siatki Mesh oraz konstrukcję przystosowaną do codziennej pracy w biurze i home office. Mozos ERGO-P jest kolejnym modelem w portfolio polskiej marki skierowanym do użytkowników poszukujących ergonomicznego wyposażenia stanowiska pracy. Fotel został zaprojektowany tak, aby umożliwić możliwie szerokie dopasowanie pozycji siedzącej do wzrostu użytkownika, wysokości biurka oraz charakteru wykonywanych zadań. Model znajdzie zastosowanie zarówno w profesjonalnym biurze i domowym gabinecie, jak również podczas nauki, programowania, projektowania, spotkań online czy dłuższych sesji przy komputerze.







Regulacja dopasowana do użytkownika

Jedną z najważniejszych cech Mozos ERGO-P jest możliwość regulacji nie tylko wysokości, ale również głębokości siedziska. Jego zakres wynosi od 500 do 550 mm, natomiast wysokość można ustawić w przedziale 450–550 mm. Siedzisko wykonano z pianki o wysokiej gęstości 50–55 kg/m³ i grubości 100 mm. Rozwiązanie ma zapewniać odpowiednią sprężystość oraz komfort podczas wielogodzinnego użytkowania. Fotel wyposażono również w regulowane oparcie, które można ustawić w jednej z trzech pozycji: 90, 120 lub 135 stopni. Pozwala to zmieniać pozycję zależnie od rodzaju wykonywanej pracy lub odpoczynku.



Podłokietniki 3D i wsparcie odcinka lędźwiowego

Mozos ERGO-P wykorzystuje podłokietniki 3D umożliwiające zmianę ich ustawienia i dopasowanie pozycji przedramion do wysokości blatu oraz sposobu korzystania z klawiatury i myszy. Oparcie posiada profilowane wsparcie odcinka lędźwiowego, a jego rama została wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Konstrukcja ma zapewniać stabilne podparcie pleców również podczas dłuższej pracy przy komputerze.



Przewiewne oparcie Mesh

W odróżnieniu od klasycznych foteli z pełnym tapicerowanym oparciem, ERGO-P wykorzystuje siatkę Mesh. Materiał umożliwia swobodniejszy przepływ powietrza, ograniczając gromadzenie się ciepła na plecach. Ma to znaczenie szczególnie podczas wielogodzinnej pracy oraz w cieplejszych miesiącach, gdy przewiewność fotela bezpośrednio wpływa na komfort użytkownika.



Konstrukcja przygotowana do codziennej pracy

Podstawę siedziska wykonano z dziewięciowarstwowej sklejki, a regulację wysokości realizuje siłownik gazowy SGS Class 3 o zakresie 100 mm. Fotel został wyposażony w podstawę o promieniu 340 mm oraz ciche kółka poliuretanowe o średnicy 60 mm. Zastosowanie PU ogranicza hałas podczas przesuwania fotela i zmniejsza ryzyko uszkodzenia powierzchni takich jak panele czy drewniane podłogi. Maksymalne zalecane obciążenie Mozos ERGO-P wynosi 136 kg. Konstrukcja została także poddana wybranym testom wytrzymałościowym według standardu ANSI/BIFMA X5.1-2017 Type I, obejmującym m.in. siedzisko, oparcie, podłokietniki oraz podstawę.



Fotel do biura, home office i stanowiska komputerowego

Mozos pozycjonuje ERGO-P jako uniwersalny fotel ergonomiczny przeznaczony do różnych typów stanowisk komputerowych. Sugerowany wzrost użytkownika wynosi od 150 do 185 cm, dzięki czemu z modelu mogą korzystać osoby o zróżnicowanej budowie ciała. Stonowana stylistyka pozwala wykorzystać fotel zarówno w klasycznym biurze, jak i nowoczesnym domowym stanowisku pracy czy zestawie komputerowym. Mozos ERGO-P waży około 16.3 kg, a jego całkowite wymiary wynoszą 680 × 680 × 1195–1295 mm.



Sugerowana cena - 799.99 PLN.





Najważniejsze cechy Mozos ERGO-P

• regulacja wysokości i głębokości siedziska

• regulacja oparcia w zakresie 90°, 120° i 135°

• podłokietniki 3D

• przewiewne oparcie z siatki Mesh

• profilowane wsparcie odcinka lędźwiowego

• siedzisko z pianki o gęstości 50–55 kg/m³ i grubości 100 mm

• siłownik gazowy SGS Class 3

• ciche kółka PU o średnicy 60 mm

• maksymalne zalecane obciążenie 136 kg

• sugerowany wzrost użytkownika 150–185 cm





























źródło: Info Prasowe - Mozos