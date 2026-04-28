Mozos MX4-DUAL – profesjonalny dźwięk mobilny bez kabli

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po bardzo pozytywnym odbiorze modeli MX1, MX2 i MX3, Mozos rozwija swoją linię mikrofonów bezprzewodowych i wprowadza nowy, flagowy zestaw MX4-DUAL. To najbardziej zaawansowany model w serii, zaprojektowany z myślą o twórcach internetowych, dziennikarzach oraz wszystkich użytkownikach, którzy potrzebują wysokiej jakości dźwięku w mobilnej formie. Nowy model to zestaw typu dual, umożliwiający jednoczesne nagrywanie dwóch osób. W skład systemu wchodzą dwa mikrofony oraz odbiornik, co czyni go praktycznym rozwiązaniem do wywiadów, podcastów, vlogów czy materiałów publikowanych w serwisach takich jak YouTube czy TikTok.







Stabilna transmisja i pełna mobilność

Mozos MX4-DUAL działa w paśmie 2.4 GHz, oferując stabilne połączenie bezprzewodowe o zasięgu do 80 metrów. Dzięki temu użytkownik nie jest ograniczony kablami i może swobodnie realizować nagrania zarówno w studiu, jak i w terenie.

System oferuje niską latencję na poziomie 20 ms, co zapewnia bardzo dobrą synchronizację dźwięku z obrazem – kluczową przy nagraniach wideo oraz transmisjach na żywo.



Naturalne brzmienie i kontrola nagrania

Zastosowany mikrofon dookólny 360° pozwala na równomierne zbieranie dźwięku niezależnie od pozycji użytkownika. Szerokie pasmo przenoszenia (20 Hz – 20 kHz) przekłada się na czyste i szczegółowe brzmienie, które sprawdzi się zarówno przy mowie, jak i bardziej wymagających zastosowaniach. Dodatkowo system został wyposażony w funkcję monitoringu w czasie rzeczywistym, umożliwiającą bieżącą kontrolę jakości nagrania i eliminację potencjalnych błędów jeszcze na etapie rejestracji.



Gotowy do pracy od razu po podłączeniu

MX4-DUAL działa w trybie plug & play, co oznacza brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Szybka konfiguracja i intuicyjna obsługa pozwalają skupić się na nagrywaniu, a nie na ustawieniach. Kompaktowa konstrukcja (mikrofon waży zaledwie 9 g) sprawia, że urządzenie jest praktycznie niewyczuwalne podczas użytkowania. Wbudowane akumulatory zapewniają do 6 godzin pracy mikrofonów i do 8 godzin pracy odbiornika, a etui ładujące o pojemności 1000 mAh umożliwia wygodne doładowanie sprzętu w terenie.



Szeroka kompatybilność

Zestaw współpracuje z:

• smartfonami (Android i iOS – w zestawie adapter),

• aparatami i kamerami (złącze jack),

• komputerami i innymi urządzeniami nagrywającymi.

Najlepszą jakość dźwięku uzyskuje się przy połączeniu cyfrowym (USB-C lub Lightning), jednak MX4-DUAL sprawdzi się także w konfiguracjach analogowych.



Alternatywa dla droższych rozwiązań

Mozos MX4-DUAL pozycjonowany jest jako przystępna cenowo alternatywa dla profesjonalnych systemów mikrofonowych, oferująca wysoką jakość dźwięku i stabilną transmisję bez konieczności inwestowania w znacznie droższy sprzęt.



Najważniejsze cechy Mozos MX4-DUAL

• zestaw dual – nagrywanie dwóch osób jednocześnie

• transmisja 2.4 GHz, zasięg do 80 m

• niska latencja – 20 ms

• mikrofon dookólny 360°

• monitoring dźwięku w czasie rzeczywistym

• pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

• do 6 h pracy mikrofonów i 8 h odbiornika

• etui ładujące 1000 mAh

• kompatybilność: smartfony, kamery, komputery

• tryb plug & play



Dostępność

Mozos MX4-DUAL jest już dostępny w sprzedaży u partnerów handlowych jak i sklepie producenta.































źródło: Info Prasowe - Mozos